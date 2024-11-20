Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 20 ноября

В российских регионах раздавались взрывы, ряд посольств в Киеве закрыли из-за возможной воздушной атаки, США и Германия предоставили пакеты помощи ВСУ

Посольство США (Фото: Facebook-аккаунт посольства)

1. В Новгородской области атакован арсенал ГРАУ, в Белгородской – завод: видео. Российские военные пропагандисты пишут, что в ночь на 20 ноября беспилотники могли атаковать 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Новгородской области. Это в 680 км от границы с Украиной.

2. Посольство США предупреждает о возможной "мощной воздушной атаке" на Украину 20 ноября. Посольство США в Украине предупреждает о возможности массированного удара со стороны России 20 ноября. Соответствующее уведомление опубликовала пресс-служба дипмиссии.

3. США объявили пакет военной помощи Украине на $275 млн: полный список оружия. В среду, 20 ноября, Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн. Перечень вооружения опубликовала пресс-служба Пентагона.

4. Испанское посольство в Киеве приостановило работу из-за угрозы атак – EFE. Посольство Испании в Киеве 20 ноября не будет работать из-за повышенного риска воздушных атак по всей Украине. Об этом пишет издание EFE.

5. ГУР: Сообщение об угрозе "массированного удара" по Украине 20 ноября – фейк. В Главном управлении разведки Минобороны назвали фейком заявления об угрозе "особенно массированного" ракетно-бомбового удара по Украине 20 ноября.

6. Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в нем. Германия передала Вооруженным Силам Украине очередной пакет помощи, в который вошли боеприпасы, беспилотники разных типов, патроны и другое вооружение. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

7. Рада предоставила право на отсрочку гражданским, прошедшим плен. Верховная Рада на заседании 20 ноября приняла закон №12104, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена. Об этом сообщили нардеп от Голоса Ярослав Железняк и нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

8. Sky News: Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по России. Украина, вероятно, обстреляла Россию британскими ракетами Storm Shadow, впервые применив этот тип вооружения при ударе по РФ. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного по этому вопросу.

9. Оккупанты казнили двух пленных под Покровском, проверяются данные об убийстве еще троих. Российские захватчики расстреляли двух украинских военнопленных в Донецкой области. Правоохранители проверяют данные об убийстве оккупантами еще троих раненых украинских военных. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

10. МВФ повысил прогноз роста экономики Украины. Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины вырастет на 4% в 2024 году. Об этом идет речь в сообщении Фонда по итогам шестого пересмотра программы EFF для Украины.

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