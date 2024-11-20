Десять головних новин України та світу на 21:00 20 листопада

У російських регіонах лунали вибухи, низку посольств у Києві закрили через можливу повітряну атаку, США і Німеччина надали пакети допомоги ЗСУ

Посольство США (Фото: Facebook-акаунт посольства)

1. У Новгородській області атаковано арсенал ГРАУ, у Бєлгородській – завод: відео. Російські воєнні пропагандисти пишуть, що в ніч проти 20 листопада безпілотники могли атакувати 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Новгородській області. Це за 680 км від кордону з Україною.

2. Посольство США попереджає про можливу "потужну повітряну атаку" на Україну 20 листопада. Посольство США в Україні попереджає про можливість масованого удару з боку Росії 20 листопада. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба дипмісії.

3. США оголосили пакет військової допомоги Україні на $275 млн: повний список зброї. У середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $275 млн. Перелік озброєння опублікувала пресслужба Пентагону.

4. Іспанське посольство у Києві призупинило роботу через загрозу атак – EFE. Посольство Іспанії у Києві 20 листопада не працюватиме через підвищений ризик повітряних атак у всій Україні. Про це пише видання EFE.

5. ГУР: Повідомлення про загрозу "масованого удару" по Україні 20 листопада – фейк. У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали фейком заяви про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада.

6. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в ньому. Німеччина передала Збройним Силам Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли боєприпаси, безпілотники різних типів, набої та інше озброєння. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

7. Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон. Верховна Рада на засіданні 20 листопада ухвалила закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, яких звільнили з російського полону. Про це повідомили нардеп від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

8. Sky News: Україна вперше вдарила ракетами Storm Shadow по Росії. Україна, ймовірно, обстріляла Росію британськими ракетами Storm Shadow, вперше застосувавши цей тип озброєння під час удару по РФ. Про це повідомив канал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

9. Окупанти стратили двох полонених під Покровськом, перевіряються дані про вбивство ще трьох. Російські загарбники розстріляли двох українських військовополонених у Донецькій області. Правоохоронці перевіряють дані про вбивство окупантами ще трьох поранених українських військових. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

10. МВФ підвищив прогноз зростання економіки України. Міжнародний валютний фонд очікує, що ВВП України зросте на 4% у 2024 році. Про це йдеться у повідомленні Фонду за підсумками шостого перегляду програми EFF для України.

Читайте також тексти дня:

Гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вийшла. Де купити та чого чекати від неї

Цифровий детокс: що це, чи варто і як його практикувати

Сіра зона. Російська армія наступає на Часів Яр – за ним Слов'янськ і Краматорськ

Останній удар ракеткою: легендарний тенісист Рафаель Надаль завершив кар’єру

Зимовий догляд за шкірою: як уникнути сухості та подразнень у холодну пору

Військовий збір "завис". Алгоритм дій для ФОПів

Як зробити свою українську вишуканою: п'ять порад мовознавця

Сергій Лабазюк: "Ми вже навчилися штовхатися плечима"