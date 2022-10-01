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"100 ракет калибра 155 мм решили бы проблему". Украине выгодна мобилизация в РФ – Подоляк

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01.10.2022, 14:32
Михаил Подоляк (Фото: Офис президента)

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация даже выгодна Украине. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Politico.

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Подоляк отметил: российская мобилизация свидетельствует о том, что в России закончилась профессиональная армия.

"На смену этой армии приходят совершенно неподготовленные люди. Человеческий ресурс выбросили на передовую, и его просто уничтожат", – сказал советник главы ОП.

По словам Подоляка, Украине даже выгодно, что Россия объявила эту мобилизацию.

"Это показывает народу России, что страна действительно находится в состоянии войны, что ей не очень хорошо в этой войне и что сами россияне будут платить большую цену", – подчеркнул он.

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По его мнению, мобилизация в России дает Украине повод призвать западных партнеров к усилению военной поддержки.

"Например, еще 100 ракет калибра 155 мм решили бы проблему, извините за такое высказывание, дополнительных человеческих ресурсов, которые Россия использует на поле боя", – сказал советник главы ОП.

Подоляк заявил, что попытка "аннексии" Россией территорий четырех украинских регионов не повлияет на решимость украинцев освободить все свои земли.

"Для наших планов (аннексия Россией. – Ред.) не имеет значения. Народ должен освободить все свои территории", – заявил Подоляк.

СПРАВКА. 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек. В Институте по изучению войны (ISW) сообщили, что призванных по мобилизации российских резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки.

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Наталія Медведєва
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