"100 ракет калибра 155 мм решили бы проблему". Украине выгодна мобилизация в РФ – Подоляк
Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация даже выгодна Украине. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Politico.
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Подоляк отметил: российская мобилизация свидетельствует о том, что в России закончилась профессиональная армия.
"На смену этой армии приходят совершенно неподготовленные люди. Человеческий ресурс выбросили на передовую, и его просто уничтожат", – сказал советник главы ОП.
По словам Подоляка, Украине даже выгодно, что Россия объявила эту мобилизацию.
"Это показывает народу России, что страна действительно находится в состоянии войны, что ей не очень хорошо в этой войне и что сами россияне будут платить большую цену", – подчеркнул он.
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По его мнению, мобилизация в России дает Украине повод призвать западных партнеров к усилению военной поддержки.
"Например, еще 100 ракет калибра 155 мм решили бы проблему, извините за такое высказывание, дополнительных человеческих ресурсов, которые Россия использует на поле боя", – сказал советник главы ОП.
Подоляк заявил, что попытка "аннексии" Россией территорий четырех украинских регионов не повлияет на решимость украинцев освободить все свои земли.
"Для наших планов (аннексия Россией. – Ред.) не имеет значения. Народ должен освободить все свои территории", – заявил Подоляк.
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- 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна вернуть все свои территории, Соединенные Штаты поддержат оружием.
- Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином — пообещал "хорошие новости" и продолжение деоккупации украинских территорий.
- В тот же день министр обороны Великобритании Бел Уоллес без анонса посетил Киев. Обсуждал военную помощь с Резниковым.
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