12 главных новостей Украины и мира на 21:00 6 марта
- Украина и США возобновили работу, надеемся на содержательную встречу – Зеленский. Президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и США возобновили работу и анонсировал предстоящую встречу. Телеканал Fox News заявил, что встреча состоится в Саудовской Аравии, где раньше были переговоры с россиянами.
- Украина работает над альтернативами американским разведданным – Умеров. Украина уже работает над альтернативами для американских разведывательных данных, о приостановлении обмена которыми США заявили накануне. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.
- Бельгия перенесла поставки F-16 в Украину на 2026 год: премьер назвал причину. Бельгия перенесла начало поставки истребителей F-16 в Украину на 2026 год, сообщил премьер-министр страны Барт де Вевер. По его словам, задержка связана с тем, что Бельгия по-прежнему ждет новые самолеты F-35, которые должны заменить истребители F-16. Когда страна ожидает прибытия новых самолетов, Де Вевер не уточнил.
- Залужный: США разрушают мировой порядок, следующей целью России может стать Европа. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США "разрушают" действующий мировой порядок и предупредил, что следующей целью России может оказаться Европа. Об этом он сказал сегодня на заседании комиссии в британском аналитическом центре Chatham House.
- Удар по гостинице в Кривом Роге. Перед атакой туда заселились волонтеры из США и Британии. В гостиницу в Кривом Роге, по которой россияне 5 марта нанесли удар баллистической ракетой, перед атакой заселились иностранные волонтеры. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
- Порошенко и Тимошенко подтвердили общение с командой Трампа. Четыре высокопоставленных члена окружения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу. Украинские политики подтвердили, что имели контакты с чиновниками из США.
- В Румынии шестерых человек подозревают в работе на Россию и попытке госпереворота. В Румынии 5 марта задержали шестерых человек, подозреваемых в работе на Россию и попытке "свержения государственного строя". Правоохранители утверждают, что группировка была сформирована под прикрытием организации и развивалась по типу структуры военного типа.
- ЕС изменяет сроки отказа от российских энергоресурсов – Politico. Европейский Союз приостанавливает запланированное обнародование долгожданного предложения по прекращению зависимости от российского ископаемого топлива и ядерных технологий, поскольку президент США Дональд Трамп стремится нормализовать отношения с Россией и навязать свое видение мира в Украине.
- В Китае "ошеломлены" политикой Трампа и выступают против переговоров без Украины. Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шейе "ошеломлен" отношением президента США Дональда Трампа к европейским союзникам. Он также считает, что мирное соглашение не может определяться только США и Россией без Украины.
- В Укрэнерго предупредили о возможном ухудшении ситуации с электроснабжением. Ситуация с электроснабжением в Украине может ухудшиться в ближайшие недели, несмотря на потепление, предупредил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.
- НБУ повысил учетную ставку до 15,5%, чтобы замедлить инфляцию. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики. Эти решения направляются на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до 5%.
- В Южной Корее истребители KF-16 случайно сбросили бомбы на дома и церковь – фото. В Южной Корее два истребителя KF-16 Военно-воздушных сил страны во время тренировок случайно сбросили восемь бомб за пределами полигона. Семь человек получили легкие или серьезные ранения. Также разрушена церковь, шесть других зданий в селе, поврежден грузовик. Военно-воздушные силы заявили, что проводят расследование инцидента.
Читайте также главные тексты дня:
"Украина выстоит без США": интервью Сергея Притулы
Фактор Трампа. Как заявления лидера США устроили качели акциям украинских и российских компаний
Более дорогая электроника, еда и беднее население. Как повлияют новые тарифы Трампа
Под угрозой более 200 тысяч тонн стали. Сколько потеряют наши металлурги от пошлины США
Второй Венский бал во время войны: Светлана Третьякова о трансформации бизнеса и благотворительности
Биоревитализация или мезотерапия: что выбрать, сколько стоит и кому подходят эти процедуры