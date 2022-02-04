Агрессия РФ. Эрдоган заявил, что Запад не помогает в деэскалации, а ставит палки в колеса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад не помогает в вопросе сдерживания агрессии России против Украины, а только "ставит палки в колеса". Об этом он сказал в комментарии журналистам после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Анадолу.

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"[На Западе] лишь вставляют палки в колеса. Лидерство Европы в устранении кризиса между Украиной и РФ вызывает большие сомнения", – сказал Эрдоган, выразив сожаление, что Запад "до сих пор не внес вклада в снижение эскалации".

По его мнению, в Европе сейчас есть проблемы с наличием лидера, способного содействовать деэскалации. Эрдоган отметил, что раньше подобные шаги предпринимала бывший канцлер Германии Ангела Меркель и "при необходимости действительно находила ключи к устранению кризисов". Сейчас же, по мнению президента Турции, таких лидеров не осталось.

"Президент США тоже пока не продемонстрировал позитивного подхода к этому вопросу", – добавил Эрдоган.

Также он раскритиковал позицию некоторых международных СМИ и официальных лиц США и Великобритании, "пытающихся раздуть тему напряженности между Украиной и Россией". Он заявил, что такая позиция только вредит, а не помогает, и "в этом вопросе важно максимальное спокойствие".

В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России в урегулировании конфликта, но Кремль отказался. В конце января 2022-го президент Турции снова предложил посредничество.

18 января Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

19 января Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.

Вчера Эрдоган был в Киеве. Он снова предложил посредничество Украине и России и раскритиковал заявления о возможном новом вторжении РФ, заявив, что они "изнуряют украинцев".

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Оксана Житнюк

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