UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Агрессия РФ. Эрдоган заявил, что Запад не помогает в деэскалации, а ставит палки в колеса

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 17:46
Агрессия РФ. Эрдоган заявил, что Запад не помогает в деэскалации, а ставит палки в колеса - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад не помогает в вопросе сдерживания агрессии России против Украины, а только "ставит палки в колеса". Об этом он сказал в комментарии журналистам после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Анадолу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"[На Западе] лишь вставляют палки в колеса. Лидерство Европы в устранении кризиса между Украиной и РФ вызывает большие сомнения", – сказал Эрдоган, выразив сожаление, что Запад "до сих пор не внес вклада в снижение эскалации".

По его мнению, в Европе сейчас есть проблемы с наличием лидера, способного содействовать деэскалации. Эрдоган отметил, что раньше подобные шаги предпринимала бывший канцлер Германии Ангела Меркель и "при необходимости действительно находила ключи к устранению кризисов". Сейчас же, по мнению президента Турции, таких лидеров не осталось.

"Президент США тоже пока не продемонстрировал позитивного подхода к этому вопросу", – добавил Эрдоган.

Также он раскритиковал позицию некоторых международных СМИ и официальных лиц США и Великобритании, "пытающихся раздуть тему напряженности между Украиной и Россией". Он заявил, что такая позиция только вредит, а не помогает, и "в этом вопросе важно максимальное спокойствие".

Читайте также: У Байдена не исключили упреждающих санкций против России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война переговоры реджеп эрдоган вторжение агрессия рф джо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 