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Антикорсуд со второй попытки продлил расследование дела Окружного админсуда Киева – ЦПК

15.01.2021, 18:36
Антикорсуд со второй попытки продлил расследование дела Окружного админсуда Киева – ЦПК - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Высший антикоррупционный суд разрешил продлить на два месяца расследование дела судей Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции и подтверждает НАБУ.

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Как отмечает ЦПК, судья ВАКС Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов и до 17 марта продолжил расследование дела о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК под председательством Павла Вовка.

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и еще ряду его коллег, в том числе Владимиру Келеберде. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
  • 20 августа ВСП отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку  — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.
  • 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.
  • 24 декабря детективы вручили повестку в суд убегающему от них Вовку.
  • 6 января судья ВАКС Андрей Бицюк отказался продлить срок расследования по делу о попытке захвата госвласти судьями ОАСК.

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Наталия Медведева
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