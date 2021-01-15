Антикорсуд со второй попытки продлил расследование дела Окружного админсуда Киева – ЦПК

Высший антикоррупционный суд разрешил продлить на два месяца расследование дела судей Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции и подтверждает НАБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечает ЦПК, судья ВАКС Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов и до 17 марта продолжил расследование дела о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК под председательством Павла Вовка.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и еще ряду его коллег, в том числе Владимиру Келеберде. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

20 августа ВСП отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

24 декабря детективы вручили повестку в суд убегающему от них Вовку.

6 января судья ВАКС Андрей Бицюк отказался продлить срок расследования по делу о попытке захвата госвласти судьями ОАСК.

Читайте также: За разрешение на обыск у судьи ОАСК судью Антикорсуда привлекли к ответственности – ЦПК

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.