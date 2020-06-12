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Арахамия: мы пытались заменить Авакова, все кандидаты были слабыми

Арахамия: мы пытались заменить Авакова, все кандидаты были слабыми - Фото
Арсен Аваков в Верховной Раде (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
12.06.2020, 18:05

По словам главы фракции Слуга народа, сейчас инициатива по отставке главы МВД Арсена Авакова находится в руках президента Владимира Зеленского

Фракция Слуга народа пыталась заменить Арсена Авакова на должности главы МВД, но не нашлось подходящей кандидатуры. Об этом в интервью изданию Апостроф заявил глава фракции Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, во время формирования Кабмина экс-премьера Алексея Гончарука, тот обладал мандатом привести всех новых министров и предложил три кандидатуры на должность главы МВД.

Арахамия рассказал, что участвовал в собеседованиях, и заявил, что кандидаты от Гончарука были очень слабыми.

"Все люди, которые принимали решения, единогласно сказали, что они не смогут управлять министерством, где в подчинении почти миллион человек. Тогда это (сохранение Авакова в должности - ред.) было безальтернативно", - заявил он.

Арахамия отметил, что сейчас флаг принятия решения по Авакову передан президенту Владимиру Зеленскому, а фракция занимает позицию наблюдателей. "Президент – наш лидер и мы ориентируемся на него в этом вопросе. Мы инициативу отдали ему и ждем решения", - подчеркнул он.

По словам Арахамии, главные требования к главе МВД - минимизация уличной преступности и борьба с наркоторговлей. Он утверждает, что после перезагрузки отдела по борьбе с наркотиками показатели выросли в четыре-пять раз.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • 1 июня состоялось закрытое заседание профильного комитета Рады по событиям в Кагарлыке, на которое Аваков не явился
  • 5 июня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. В это же время под зданием парламента проходила акция за его отставку.
  • В тот же день в парламент внесли постановление о его отставке, которое подписали 55 нардепов.
Денис Юдин
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Слуга народа отставка арсен аваков Давид Арахамия
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