Арахамия: мы пытались заменить Авакова, все кандидаты были слабыми

Арсен Аваков в Верховной Раде (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Фракция Слуга народа пыталась заменить Арсена Авакова на должности главы МВД, но не нашлось подходящей кандидатуры. Об этом в интервью изданию Апостроф заявил глава фракции Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, во время формирования Кабмина экс-премьера Алексея Гончарука, тот обладал мандатом привести всех новых министров и предложил три кандидатуры на должность главы МВД.

Арахамия рассказал, что участвовал в собеседованиях, и заявил, что кандидаты от Гончарука были очень слабыми.

"Все люди, которые принимали решения, единогласно сказали, что они не смогут управлять министерством, где в подчинении почти миллион человек. Тогда это (сохранение Авакова в должности - ред.) было безальтернативно", - заявил он.

Арахамия отметил, что сейчас флаг принятия решения по Авакову передан президенту Владимиру Зеленскому, а фракция занимает позицию наблюдателей. "Президент – наш лидер и мы ориентируемся на него в этом вопросе. Мы инициативу отдали ему и ждем решения", - подчеркнул он.

По словам Арахамии, главные требования к главе МВД - минимизация уличной преступности и борьба с наркоторговлей. Он утверждает, что после перезагрузки отдела по борьбе с наркотиками показатели выросли в четыре-пять раз.

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5 июня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. В это же время под зданием парламента проходила акция за его отставку. В тот же день в парламент внесли постановление о его отставке, которое подписали 55 нардепов.