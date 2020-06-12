Арахамия: мы пытались заменить Авакова, все кандидаты были слабыми

Фракция Слуга народа пыталась заменить Арсена Авакова на должности главы МВД, но не нашлось подходящей кандидатуры. Об этом в интервью изданию Апостроф заявил глава фракции Давид Арахамия.
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По словам Арахамии, во время формирования Кабмина экс-премьера Алексея Гончарука, тот обладал мандатом привести всех новых министров и предложил три кандидатуры на должность главы МВД.
Арахамия рассказал, что участвовал в собеседованиях, и заявил, что кандидаты от Гончарука были очень слабыми.
"Все люди, которые принимали решения, единогласно сказали, что они не смогут управлять министерством, где в подчинении почти миллион человек. Тогда это (сохранение Авакова в должности - ред.) было безальтернативно", - заявил он.
Арахамия отметил, что сейчас флаг принятия решения по Авакову передан президенту Владимиру Зеленскому, а фракция занимает позицию наблюдателей. "Президент – наш лидер и мы ориентируемся на него в этом вопросе. Мы инициативу отдали ему и ждем решения", - подчеркнул он.
По словам Арахамии, главные требования к главе МВД - минимизация уличной преступности и борьба с наркоторговлей. Он утверждает, что после перезагрузки отдела по борьбе с наркотиками показатели выросли в четыре-пять раз.