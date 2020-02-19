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Арахамия вчера о бое: Нет четкой информации, кто именно наступал

Арахамия вчера о бое: Нет четкой информации, кто именно наступал - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
19.02.2020, 10:22

Вчера до полудня глава фракции Слуги народа хотел "посмотреть первоисточники, чтобы не было манипуляций" и послушать "информацию от военнослужащих"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, комментируя вчера днем атаку боевиков на Донбассе, заявил, что не знает, кто начал бой, а потому "надо в комплексе смотреть" и "учитывать геополитическую ситуацию", прежде чем озвучивать мнение по поводу произошедшего. Об этом он сказал в кулуарах Рады до заседания СНБО, комментарий показал канал EnTV.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто именно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие", - сказал он, призвав политических оппонентов "не манипулировать", тем более до обнародования четкой информации.

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До того, как Арахамия это озвучил, сообщения о штурме войск гибридной армии РФ у Золотого разошлись в соцсетях и СМИ от журналиста Юрия Бутусова (около 08:00 утра) и от штаба ООС (менее чем через полчаса).

Когда у главы фракции СН уточнили, что он имеет ввиду: то ли, что штурм могли начать не боевики, а ВСУ, он сказал, что "конечно, понятно, с какой оно стороны" - не уточнив, с какой. Нардеп добавил, что просто хотел бы узнать, "каким образом это все началось и какие потери у украинских войск".

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