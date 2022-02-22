Банковая – о решении Путина: Это определенность, все маски сброшены

В офисе президента Владимира Зеленского увидели определенность после решения лидера РФ Владимира Путина по признанию "республиками" оккупированных территорий Донбасса. Подтверждена агрессивная политика России, заявил в комментарии LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Прежде всего, все это означает определенность. Все маски сброшены и все реальные цели обозначены", – сказал он.

По его словам, получила "объемное подтверждение" традиционная внешнеполитическая концепция РФ, которая предполагает "обязательный агрессивный экспансионизм как способ решения внутренних конфликтов и проблем".

Он отметил, что сейчас есть определенность по всем направлениям: ясны истинные намерения РФ, понятна конкретная позиция Украины, есть необходимость ключевых членов евроатлантического сообщества ввести действенные санкции против нарушителя правил глобальной безопасности.

Подоляк добавил, что Россия должна понести международно-правовую ответственность за разрушение комплекса договоренностей, в том числе минского формата.

"Вопрос о минских документах должен быть решён консолидировано для всего мирового сообщества. Если одна сторона по "Минску" идет на такие нарушения, то какие для неё будут последствия?" – сказал он.

В целом Подоляк считает, что вчерашнее признание РФ – "только начало серьезных процессов, которые должны будут привести к новому формату глобальной безопасности".

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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