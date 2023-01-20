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Байден на вопрос о поставках танков Leopard-2: Украина получит всю необходимую помощь

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 23:13
Байден на вопрос о поставках танков Leopard-2: Украина получит всю необходимую помощь - Фото
Байден (Фото - ОП)

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о том, поддерживает ли он предоставление танков Leopard Украине. Он сказал, что страна получит "всю помощь", необходимую для борьбы с российскими войсками, сообщает CNN.

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Покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал: "Украина получит всю необходимую помощь", когда репортер спросил, поддерживает ли он цель Польши отправить в Украину танки немецкого производства.

  • Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине, но Германия проверит свои запасы Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о новых поставках западными странами оружия в Украину и заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard 2.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение о танках Leopard для Украины не принято Германией, но еще есть "окно возможностей" до весны.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что сегодня в Рамштайне некоторые страны называли свои пакеты помощи "за закрытыми дверями", также страны, имеющие на вооружении Leopard-2, пришли к согласию, что могут начать учебные курсы для украинских танковых экипажей по работе с Leopard-2.
  • Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставки Украине Leopard-2.
Вадим Ребрина
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США танк джо байден Leopard
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