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Байден призвал граждан США сейчас же покинуть Украину

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 07:07
Байден призвал граждан США сейчас же покинуть Украину - Фото
Джо Байден (Фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден призвал американских граждан сейчас же покинуть Украину из-за непредсказуемости ситуации с угрозой новой волны российской агрессии. Об этом он заявил в интервью NBC.

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"Американские граждане должны уехать сейчас же", – сказал он.

По словам Байдена, это "не похоже, когда мы имеем дело с террористической организацией". Он заявил, что задействована одна из самых больших армий в мире и все может быстро выйти из-под контроля.

Он также отметил, что американские войска не отправятся эвакуировать граждан США в случае необходимости. "Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга", – сказал Байден.

Отдельно Госдеп опубликовал предупреждение, что США не смогут эвакуировать своих граждан в случае военных действий России против Украины, а консульские услуги будут "серьезно затронуты".

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Марк Сировой
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