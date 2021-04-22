Белый дом: США не принимают на свой счет послание Путина, у нас – толстая кожа

США не принимают на свой счет слов из послания президента России Владимира Путина федеральному собранию РФ. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Псаки попросили прокомментировать фрагмент из послания Путина, в котором он угрожал западу за антироссийские "провокации" и сравнил европейские страны с "шакалами вокруг Шерхана", не назвав при этом конкретных государств.

"Я не думаю, что мы принимаем на свой счет то, что говорит президент Путин. У нас толстая кожа", – ответила она.

Комментируя заявления Путина, она также отметила, что США ввели новые санкции, потому что действия РФ должны иметь последствия.

"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один набор санкций немедленно изменит поведение (РФ, – ред.), но он посылает четкий сигнал о том, что ее поведение неприемлемо и не может продолжаться", – сказала она.

При этом Псаки напомнила, что Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, а президент США Джо Байден в звонке Путину послал сигнал: США и РФ могут работать вместе над вопросами, такими как договор о сокращении вооружений, и обсуждать темы, по которым они несогласны.

21 апреля в послании федеральному собранию Путин туманно угрожал врагам.

Глава МИД Дмитрий Кулеба интерпретировал его так: Россия будет пересекать красные линии, но хочет, чтобы никто не пересекал красных линий, которые устанавливает она.

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Марк Сировой

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