Белый дом: США не принимают на свой счет послание Путина, у нас – толстая кожа
США не принимают на свой счет слов из послания президента России Владимира Путина федеральному собранию РФ. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
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Псаки попросили прокомментировать фрагмент из послания Путина, в котором он угрожал западу за антироссийские "провокации" и сравнил европейские страны с "шакалами вокруг Шерхана", не назвав при этом конкретных государств.
"Я не думаю, что мы принимаем на свой счет то, что говорит президент Путин. У нас толстая кожа", – ответила она.
Комментируя заявления Путина, она также отметила, что США ввели новые санкции, потому что действия РФ должны иметь последствия.
"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один набор санкций немедленно изменит поведение (РФ, – ред.), но он посылает четкий сигнал о том, что ее поведение неприемлемо и не может продолжаться", – сказала она.
При этом Псаки напомнила, что Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, а президент США Джо Байден в звонке Путину послал сигнал: США и РФ могут работать вместе над вопросами, такими как договор о сокращении вооружений, и обсуждать темы, по которым они несогласны.
- 15 апреля Байден ввел новые санкции против России и выслал из Вашингтона 10 дипломатов РФ. Президент США заявил, что мог бы пойти и дальше, однако хочет предсказуемых и стабильных отношений с РФ. Вашингтон посоветовал Путину соглашаться на приглашение Байдена на встречу.
- В России в ответ на санкции начали угрожать, что Байдену "придется расплачиваться", а на следующий день решили выслать 10 дипломатов США и пригрозили дополнительными мерами. В Госдепе заявили, что ответ РФ "достоин сожаления" и ведет к эскалации.
- 21 апреля в послании федеральному собранию Путин туманно угрожал врагам.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба интерпретировал его так: Россия будет пересекать красные линии, но хочет, чтобы никто не пересекал красных линий, которые устанавливает она.
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