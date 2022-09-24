Бизнес, оставшийся в России, теперь уже "по закону" стал сообщником Кремля – Кулеба

Международный бизнес, который остался работать в России, больше не может ссылаться на свою "аполитичность" – теперь он по российскому законодательству обязан помогать Кремлю в ведении войны против Украины. Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Мобилизация Путина напрямую влияет на международный бизнес, который продолжает работать в России. Теперь они обязаны по закону помогать властям в мобилизации своих сотрудников. Выбор – стать соучастниками путинской варварской войны, либо немедленно уйти из России", – написал Кулеба.

В последние дни в России приняты и подписаны российским диктатором Владимиром Путиным ряд законов, которые регламентируют участие бизнеса в мобилизации и другом пополнении военных ресурсов.

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Сергій Бережний

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