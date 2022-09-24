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Бизнес, оставшийся в России, теперь уже "по закону" стал сообщником Кремля – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 21:08
Бизнес, оставшийся в России, теперь уже
Дмитрий Кулеба (фото – EPA)

Международный бизнес, который остался работать в России, больше не может ссылаться на свою "аполитичность" – теперь он по российскому законодательству обязан помогать Кремлю в ведении войны против Украины. Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Мобилизация Путина напрямую влияет на международный бизнес, который продолжает работать в России. Теперь они обязаны по закону помогать властям в мобилизации своих сотрудников. Выбор – стать соучастниками путинской варварской войны, либо немедленно уйти из России", – написал Кулеба.

В последние дни в России приняты и подписаны российским диктатором Владимиром Путиным ряд законов, которые регламентируют участие бизнеса в мобилизации и другом пополнении военных ресурсов.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Сергій Бережний
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