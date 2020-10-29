Британия: Хотим больше узнать о планах Украины по восстановлению работы антикоррупционеров
В Великобритании считают, что атаки на независимые антикоррупционные институты могут повредить международной репутации Украины
Великобритания разделяет обеспокоенность украинцев из-за недавних настойчивых и политически мотивированных нападений на независимые антикоррупционные институты. Об этом сообщается в Twitter посольства Великобритании в Украине.
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"Эти нападения могут повредить международной репутации Украины и подорвать усилия Украины о процветании своего народа", – говорится в заявлении посольства.
В тоже время британские дипломанты приветствовали намерение властей восстановить полноценную и независимую работу антикоррупционных учреждений и выразили надежду узнать больше об этих планах.
- 28 октября 2020 г КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК уже закрыло реестр.
- Замглавы КСУ Головатый не поддержал решение суда, назвав его юридически необоснованным.
- НАПК сообщило, что в декларациях двух судей КСУ, которые рассматривали это решение, есть нарушения, следовательно – возможен конфликт интересов.
- Журналисты программы "Схемы" сообщают, что глава КСУ Александр Тупицкий в 2018 г стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.
- Сегодня представитель Украины в ЕС заявил, что решение КСУ может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом.
- Президент Владимир Зеленский срочно созвал на закрытое совещание Совет нацбезопасности и обороны из-за "сокрушительного удара" по борьбе с коррупцией.
- СНБО пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
- Кабмин принял распоряжение, обязывающее НАПК 30 октября открыть доступ к декларациям и обеспечить механизм их спецпроверки.
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