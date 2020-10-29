Британия: Хотим больше узнать о планах Украины по восстановлению работы антикоррупционеров

В Великобритании считают, что атаки на независимые антикоррупционные институты могут повредить международной репутации Украины

Великобритания разделяет обеспокоенность украинцев из-за недавних настойчивых и политически мотивированных нападений на независимые антикоррупционные институты. Об этом сообщается в Twitter посольства Великобритании в Украине.

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"Эти нападения могут повредить международной репутации Украины и подорвать усилия Украины о процветании своего народа", – говорится в заявлении посольства.

В тоже время британские дипломанты приветствовали намерение властей восстановить полноценную и независимую работу антикоррупционных учреждений и выразили надежду узнать больше об этих планах.

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Наталия Медведева

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