Британия предупредила Россию насчет Украины: Мы готовим санкции с серьезными последствиями
Сегодня, 6 января, Великобритания предупредила Кремль, что она вместе с западными партнерами работает над серьезными санкциями, направленными против финансового сектора России, если она вторгнется в Украину. Об этом сообщает Reuters.
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"Мы не согласимся с кампанией, которую Россия ведет, чтобы уничтожить своих демократических соседей, – заявила парламенту министр иностранных дел Лиз Трасс. - Они лгут, называя Украину угрозой, чтобы оправдать свою агрессивную позицию".
Министр подчеркнула, что агрессором выступает Россия, а НАТО всегда был оборонительным союзом.
Трасс заявила, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны России повлечет огромные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России.
"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая меры мощного воздействия, нацеленные на российский финансовый сектор и частных лиц", – сказала глава британского МИД.
Трасс анонсировала свою поездку в Киев в конце января.
"Жизненно важно, чтобы НАТО объединился в противодействии угрожающему поведению России", – сказала она и добавила, что ситуация приближается к решающему моменту.
Как отметила Трасс, Великобритания выступала против строительства газопровода Северный поток-2.
"Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа, – сказала дипломат. – Великобритания по-прежнему выступает против Северного потока-2, и я работаю с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть стратегические риски этого проекта".
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- В Белом доме заявили, что США решительно ответят на вторжение России в Украину.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пригрозил России полным пакетом санкций в случае вторжения и добивается, чтобы ЕС был полноправным участником переговоров о безопасности в Европе.
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