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Британия предупредила Россию насчет Украины: Мы готовим санкции с серьезными последствиями

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 16:49
Британия предупредила Россию насчет Украины: Мы готовим санкции с серьезными последствиями - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Сегодня, 6 января, Великобритания предупредила Кремль, что она вместе с западными партнерами работает над серьезными санкциями, направленными против финансового сектора России, если она вторгнется в Украину. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы не согласимся с кампанией, которую Россия ведет, чтобы уничтожить своих демократических соседей, – заявила парламенту министр иностранных дел Лиз Трасс. -  Они лгут, называя Украину угрозой, чтобы оправдать свою агрессивную позицию".

Министр подчеркнула, что агрессором выступает Россия, а НАТО всегда был оборонительным союзом.

Трасс заявила, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны России повлечет огромные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России.

"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая меры мощного воздействия, нацеленные на российский финансовый сектор и частных лиц", – сказала глава британского МИД.

Трасс анонсировала свою поездку в Киев в конце января.

"Жизненно важно, чтобы НАТО объединился в противодействии угрожающему поведению России", – сказала она и добавила, что ситуация приближается к решающему моменту.

Как отметила Трасс, Великобритания выступала против строительства газопровода Северный поток-2.

"Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа, – сказала дипломат. – Великобритания по-прежнему выступает против Северного потока-2, и я работаю с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть стратегические риски этого проекта".

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Наталия Медведева
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Великобритания санкции война вторжение Лиз Трасс
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