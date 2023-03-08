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Британия: Шойгу не нравится сравнение с Пригожиным. У РФ дилемма — Угледар или Бахмут

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 09:21
Британия: Шойгу не нравится сравнение с Пригожиным. У РФ дилемма — Угледар или Бахмут - Фото
Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу болезненно относится к сравнению с главарем террористической группы Вагнера Евгением Пригожиным, а командование РФ стоит перед выбором — атаковать Угледар или Бахмут. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что 4 марта российское Минобороны опубликовало видео якобы визита Шойгу в Украину — это могло быть частичным ответом на постоянные пиар-визиты Пригожина на передовую. 

Отмечается, что группа Вагнера находится в конфликте с Минобороны РФ, а Шойгу, вероятно, болезненно относится к сравнениям с Пригожиным.

Единственным полевым командиром, которого показали в пиар-видео Шойгу, был генерал-полковник Рустам Мурадов, который отвечал за попытки наступления РФ в районе Угледара, где оккупанты понесли огромные потери.

Британцы пишут, что до недавнего времени российское командование рассматривало прорыв на Угледар как ключевой способ достижения важного оперативно успеха.

Теперь планировщики РФ, скорее всего, столкнутся с дилеммой: предпринять еще одну попытку штурма Угледара или поддержать ожесточенные бои в районе Бахмута и Кременной, резюмировали в сводке.

Фронт в районе Угледара (Карта: Military Land)

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке

Смотрите также: Угледар. Воины 72 бригады разнесли самоходный миномет особой мощности "Тюльпан" — видео

Дмитро Гриниченко
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