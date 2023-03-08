Британия: Шойгу не нравится сравнение с Пригожиным. У РФ дилемма — Угледар или Бахмут

Министр обороны РФ Сергей Шойгу болезненно относится к сравнению с главарем террористической группы Вагнера Евгением Пригожиным, а командование РФ стоит перед выбором — атаковать Угледар или Бахмут. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что 4 марта российское Минобороны опубликовало видео якобы визита Шойгу в Украину — это могло быть частичным ответом на постоянные пиар-визиты Пригожина на передовую.

Отмечается, что группа Вагнера находится в конфликте с Минобороны РФ, а Шойгу, вероятно, болезненно относится к сравнениям с Пригожиным.

Единственным полевым командиром, которого показали в пиар-видео Шойгу, был генерал-полковник Рустам Мурадов, который отвечал за попытки наступления РФ в районе Угледара, где оккупанты понесли огромные потери.

Британцы пишут, что до недавнего времени российское командование рассматривало прорыв на Угледар как ключевой способ достижения важного оперативно успеха.

Теперь планировщики РФ, скорее всего, столкнутся с дилеммой: предпринять еще одну попытку штурма Угледара или поддержать ожесточенные бои в районе Бахмута и Кременной, резюмировали в сводке.

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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