Британский посол в США: Путин хочет переговоров, чтобы усомниться в существовании Украины

В Великобритании считают, что российский диктатор хочет на переговорах поставить под сомнение существование Украины

Питер Мандельсон (Фото: British Embassy Washington DC)

Российский диктатор Владимир Путин предложил переговоры с целью подвергнуть сомнению суверенитет Украины, поэтому для достижения подлинного мира нужно усиливать давление на Россию. Такое мнение высказал посол Великобритании в США Питер Мандельсон в интервью телеканалу CBS.

Мандельсон считает предложенную президентом США Дональдом Трампом идею прямых переговоров "конструктивной", но встречные предложения российского диктатора "несерьезными".

"Он хочет этих переговоров, чтобы подвергнуть сомнению само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", – заявил посол.

Он напомнил, что после заявления Путина о встрече в Стамбуле Украину атаковали "российские боеприпасы и беспилотники, убивающие украинский народ".

"Нам это кажется несерьезным, и мы очень рады, что украинцы приняли это прекращение огня, как просил их сделать президент США", – сказал Мандельсон.

Он повторил позицию Великобритании, что переговоры возможны только при условии 30-дневного прекращения огня.

"Я считаю, что администрации президента США сейчас нужно подумать, как она собирается достигать своей цели мира. Этой цели можно достичь только тогда, когда Россия, Путин выполнят предложения Зеленского и украинцев, а именно 30-дневное прекращение огня, в течение которого могут состояться переговоры", – сказал посол.

Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США усилить давление на Россию, Мандельсон ответил утвердительно.

"У сенатора Линдси Грэма есть законопроект, и я думаю, что администрация президента США захочет оценить своевременность и целесообразность поддержки этого законопроекта", – сказал он.