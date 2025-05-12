Британский посол в США: Путин хочет переговоров, чтобы усомниться в существовании Украины
Российский диктатор Владимир Путин предложил переговоры с целью подвергнуть сомнению суверенитет Украины, поэтому для достижения подлинного мира нужно усиливать давление на Россию. Такое мнение высказал посол Великобритании в США Питер Мандельсон в интервью телеканалу CBS.
Мандельсон считает предложенную президентом США Дональдом Трампом идею прямых переговоров "конструктивной", но встречные предложения российского диктатора "несерьезными".
"Он хочет этих переговоров, чтобы подвергнуть сомнению само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", – заявил посол.
Он напомнил, что после заявления Путина о встрече в Стамбуле Украину атаковали "российские боеприпасы и беспилотники, убивающие украинский народ".
"Нам это кажется несерьезным, и мы очень рады, что украинцы приняли это прекращение огня, как просил их сделать президент США", – сказал Мандельсон.
Он повторил позицию Великобритании, что переговоры возможны только при условии 30-дневного прекращения огня.
"Я считаю, что администрации президента США сейчас нужно подумать, как она собирается достигать своей цели мира. Этой цели можно достичь только тогда, когда Россия, Путин выполнят предложения Зеленского и украинцев, а именно 30-дневное прекращение огня, в течение которого могут состояться переговоры", – сказал посол.
Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США усилить давление на Россию, Мандельсон ответил утвердительно.
"У сенатора Линдси Грэма есть законопроект, и я думаю, что администрация президента США захочет оценить своевременность и целесообразность поддержки этого законопроекта", – сказал он.
- 10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер, его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными из США.
На ночной пресс-конференции в Кремле Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.
- Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и, в конце концов, президент Турции Эрдоган. Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.
- 11 мая Зеленский заявил, что готов лично встретиться с диктатором Путиным в Турции 15 мая.