Британський посол у США: Путін хоче переговорів, щоб поставити під сумнів існування України
Російський диктатор Володимир Путін запропонував переговори з метою поставити під сумнів суверенітет України, тому для досягнення справжнього миру потрібно посилювати тиск на Росію. Таку думку висловив посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон в інтерв'ю телеканалу CBS.
Мандельсон вважає запропоновану президентом США Дональдом Трампом ідею прямих переговорів "конструктивною", але зустрічні пропозиції російського диктатора "несерйозними".
"Він хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави", – заявив посол.
Він нагадав, що після заяви Путіна про зустріч у Стамбулі Україну атакували "російські боєприпаси та безпілотники, які вбивають український народ".
"Нам це здається несерйозним, і ми дуже раді, що українці прийняли це припинення вогню, як просив їх зробити президент США", – сказав Мандельсон.
Він повторив позицію Великої Британії, що переговори можливі лише за умови 30-денного припинення вогню.
"Я вважаю, що адміністрації президента США зараз потрібно подумати, як вона збирається досягати своєї мети миру. Цієї мети можна досягти лише тоді, коли Росія, Путін виконають пропозиції Зеленського та українців, а саме 30-денне припинення вогню, протягом якого можуть відбутися належні переговори", – сказав посол.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи готові США посилити тиск на Росію, Мандельсон відповів ствердно.
"У сенатора Ліндсі Грема є законопроєкт, і я думаю, що адміністрація президента США захоче оцінити своєчасність і доцільність підтримки цього законопроєкту", – сказав він.
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того самого дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. У разі відмови представники Європи погрожували Москві санкціями та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа.
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом з Трампом.
- 11 травня Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з диктатором Путіним у Туреччині 15 травня.