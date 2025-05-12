Британський посол у США: Путін хоче переговорів, щоб поставити під сумнів існування України

У Великій Британії вважають, що російський диктатор хоче на переговорах поставити під сумнів існування України

Пітер Мандельсон (Фото: British Embassy Washington DC)

Російський диктатор Володимир Путін запропонував переговори з метою поставити під сумнів суверенітет України, тому для досягнення справжнього миру потрібно посилювати тиск на Росію. Таку думку висловив посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон в інтерв'ю телеканалу CBS.

Мандельсон вважає запропоновану президентом США Дональдом Трампом ідею прямих переговорів "конструктивною", але зустрічні пропозиції російського диктатора "несерйозними".

"Він хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави", – заявив посол.

Він нагадав, що після заяви Путіна про зустріч у Стамбулі Україну атакували "російські боєприпаси та безпілотники, які вбивають український народ".

"Нам це здається несерйозним, і ми дуже раді, що українці прийняли це припинення вогню, як просив їх зробити президент США", – сказав Мандельсон.

Він повторив позицію Великої Британії, що переговори можливі лише за умови 30-денного припинення вогню.

"Я вважаю, що адміністрації президента США зараз потрібно подумати, як вона збирається досягати своєї мети миру. Цієї мети можна досягти лише тоді, коли Росія, Путін виконають пропозиції Зеленського та українців, а саме 30-денне припинення вогню, протягом якого можуть відбутися належні переговори", – сказав посол.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи готові США посилити тиск на Росію, Мандельсон відповів ствердно.

"У сенатора Ліндсі Грема є законопроєкт, і я думаю, що адміністрація президента США захоче оцінити своєчасність і доцільність підтримки цього законопроєкту", – сказав він.