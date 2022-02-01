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Членам СНБО запрещено покидать Украину без разрешения Зеленского – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 07:47
Членам СНБО запрещено покидать Украину без разрешения Зеленского – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео Свобода слова на ICTV)

Членам Совета нацбезопасности и обороны запрещено покидать Украину без разрешения президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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"Единственное ограничение, которое на сегодняшний день действует у нас, я могу сказать, это не большая тайна – члены СНБО без разрешения главнокомандующего, президента, не могут покидать нашу страну", – сказал он.

Данилов добавил, что только по разрешению Зеленского члены СНБО могут уехать в командировку или по каким-то другим вопросам. Сейчас в состав СНБО входят Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль, министры и ряд других топ-чиновников.

Данилов отметил, что у СНБО все прописано, в том числе на случай киберугрозы, авиаугрозы и любой угрозы нацбезопасности.

По его словам, в случае нападения Зеленский может в любой момент собрать СНБО и рассматривать эти вопросы, а если он решит ввести военное положение, то Верховная Рада должна его утвердить в течение двух суток.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский снбо вторжение Алексей Данилов войска россии
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