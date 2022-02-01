Членам СНБО запрещено покидать Украину без разрешения Зеленского – Данилов
Членам Совета нацбезопасности и обороны запрещено покидать Украину без разрешения президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова на ICTV.
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"Единственное ограничение, которое на сегодняшний день действует у нас, я могу сказать, это не большая тайна – члены СНБО без разрешения главнокомандующего, президента, не могут покидать нашу страну", – сказал он.
Данилов добавил, что только по разрешению Зеленского члены СНБО могут уехать в командировку или по каким-то другим вопросам. Сейчас в состав СНБО входят Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль, министры и ряд других топ-чиновников.
Данилов отметил, что у СНБО все прописано, в том числе на случай киберугрозы, авиаугрозы и любой угрозы нацбезопасности.
По его словам, в случае нападения Зеленский может в любой момент собрать СНБО и рассматривать эти вопросы, а если он решит ввести военное положение, то Верховная Рада должна его утвердить в течение двух суток.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- В Минобороны не видят ни одной ударной группировки РФ возле Украины, а в МИД заявили, что если расшатать Украину нагнетанием паники, то РФ и не придется нападать.
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