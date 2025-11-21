CNN: У Трампа хотят, чтобы Украина и Россия договорились о мирном соглашении до конца года

Стремление возобновить переговоры по урегулированию войны снова стало приоритетом для президента США после достижения соглашения по Газе

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина договорились о мирном соглашении до конца года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что в Белом доме спешат с рамочным соглашением о прекращении войны, по образцу соглашения по Газе, которое продвигал Трамп, несмотря на то, что украинская сторона и европейские союзники фактически не участвовали в подготовке плана.

Собеседники отметили, что стремление к возобновлению переговоров вновь стало приоритетом для американского президента в последние недели – вскоре после того, как США помогли достичь прекращения огня в Газе.

Они добавили, что Трамп заявил, что хочет ускорить сроки завершения войны России против Украины, надеясь прекратить конфликт, который, как он когда-то публично заявил, будет легко решить.

Некоторые американские чиновники заявили, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении до конца года, акцентировали два собеседника.

Полномасштабная война, длящаяся почти четыре года, подогревает недовольство президента США, который регулярно хвастается своим умением заключать сделки и считает, что ему не дали достаточного признания за его недавние дипломатические успехи, рассказали собеседники.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимных собеседников писало, что Штаты пригрозили прекратить помощь Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамочное мирное соглашение, заключенное при посредничестве Вашингтона. США хотят, чтобы его подписали до 27 ноября.

20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый план из 28 пунктов завершения войны России против Украины. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса и части вооружения, а также сокращение численности ВСУ до 600 000 и другие уступки преимущественно со стороны Киева.

Все 28 пунктов плана – здесь.

20 ноября ОП сообщил, что Зеленский получил от США проект плана.