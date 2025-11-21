CNN: У Трампа хочуть, щоб Україна та Росія домовилися про мирну угоду до кінця року

Прагнення відновити переговори з врегулювання війни знову стало пріоритетом для президента США після досягнення угоди щодо Гази

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче, щоб Росія та Україна домовилися про мирну угоду до кінця року. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що у Білому домі поспішають з рамковою угодою про припинення війни, за зразком угоди щодо Гази, яку просував Трамп, попри те, що українська сторона та європейські союзники фактично не брали участі у підготовці плану.

Співрозмовники зазначили, що прагнення до відновлення переговорів знову стало пріоритетом для американського президента в останні тижні – невдовзі після того, як США допомогли досягти припинення вогню в Газі.

Вони додали, що Трамп заявив, що хоче пришвидшити терміни завершення війни Росії проти України, сподіваючись припинити конфлікт, який, як він колись публічно заявив, буде легко вирішити.

Деякі американські чиновники заявили, що адміністрація хоче, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року, акцентували два співрозмовники.

Повномасштабна війна, яка триває майже чотири роки, підігріває невдоволення президента США, який регулярно хвалиться своїм умінням укладати угоди й вважає, що йому не дали достатнього визнання за його нещодавні дипломатичні успіхи, розповіли співрозмовники.

Агентство Reuters із посиланням на анонімних співрозмовників писало, що Штати пригрозили припинити допомогу Україні, щоб змусити її погодитися на рамкову мирну угоду, укладену за посередництва Вашингтона. США хочуть, щоб її підписали до 27 листопада.

20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий план з 28 пунктів завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 й інші поступки переважно з боку Києва.

Усі 28 пунктів плану – тут.

20 листопада ОП повідомив, що Зеленський отримав від США проєкт плану.