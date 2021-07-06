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Мнение | Данилов назвал главного стратегического партнера Украины. Считает, что это не США

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 09:56
Данилов назвал главного стратегического партнера Украины. Считает, что это не США - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Британия является основным стратегическим партнером Украины. Об этом он сказал в интервью украинской версии Forbes.

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"На первом месте Великобритания, а затем США и страны Балтии", – ранжировал он страны.

Помимо них, есть еще Польша и другие, но, уточняет Данилов, "до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно".

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По словам секретаря СНБО, для усиления безопасности Украине "надо делать свое", так как "мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, в которых должны были поставить точку еще в 1991 году".

Евгений Пилипенко
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