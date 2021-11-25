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Данилов о возможном нападении Путина на Киев: Кто его здесь ждет, кроме ОПЗЖ?

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 22:20
Данилов о возможном нападении Путина на Киев: Кто его здесь ждет, кроме ОПЗЖ? - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, цель передвижения российских войск у границ Украины — желание Кремля вынудить президента США Джо Байдена на прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Данилов сказал в эфире "Права на владу" на 1+1.

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"Мы понимаем, о чем речь. У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он тут будет властвовать. И сейчас эта истерия со стороны РФ, передвижение взад-вперед войск, учения — это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

Он еще раз повторил, что угроза со стороны РФ есть, но фактов, свидетельствующих о подготовке наступательной операции, пока нет.

Данилов скептически оценил нападение российских войск на Киев.

"В 21 веке, когда мы с вами говорим, что произойдет гипотетически нападение Путина на независимую Украину, что он пойдет на Киев, у меня вопрос: кто его, кроме ОПЗЖ, здесь будет ждать? Где та помощь, на которую он тут может рассчитывать?" – сказал Данилов.

Читайте также: "Длительная оккупация". Разведка США раскрыла план возможного вторжения РФ – Bloomberg

Вадим Ребрина
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