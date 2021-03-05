Дело ЧВК Вагнера. У Зеленского заверяют, что Ермака не вызывали на допрос в ГБР

В Офисе президента утверждают, что глава ОП Андрей Ермак не был на допросе в Госбюро расследований по делу ЧВК Вагнера, поскольку его туда не вызывали. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ОП.

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"Послушайте прямую речь Сухачева (и.о. главы ГБР, – ред.) и все вопросы отпадут сами по себе", – заявили в ОП.

3 марта в Верховной Раде депутат Гео Лерос спросил у Сухачева, когда Ермака вызовут на допрос. И.о. главы ГБР ответил: "Следователями ГБР проводится постоянная работа, ежедневная, ежечасная по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали".

Смотрите этот эпизод на видео с 16:15.

LIGA.net также обратилась в пресс-службу ГБР с просьбой разъяснить, вызывали ли Ермака на допрос. Там не смогли сделать этого по телефону и попросили письменный запрос. LIGA.net направит его в ближайшее время.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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