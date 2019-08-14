Дело о "взятке в $20 млн". Кличко сходил в НАБУ

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

Сегодня, 14 августа, мэр Киева Виталий Кличко свидетельствовал в Национальном антикоррупционном бюро по делу о якобы предложении главе Офиса президента Андрею Богдану взятки в $20 млн "за лояльность к Кличко". Об этом Кличко сообщил в Facebook.

Мэр Киева в очередной раз высказал удивление поступком главы ОП: "Почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а вышел с "яркими" заявлениями на пресс-конференцию?".

Кличко заявил, что он хочет знать, если такое произошло на самом деле, то кто обращался, от чьего имени и с каким предложением. Мэр Киева хочет также выяснить, "получило ли должностное лицо неправомерную выгоду".

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