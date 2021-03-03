Адвокаты: Демчука заставляли свидетельствовать против Стерненко. Полиция отрицает

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Второй фигурант в уголовного дела, из-за которого осудили общественного активиста Сергея Стерненко, Руслан Демчук заявил, что на его заставляли дать показания против Стерненко. Об этом сообщает в Facebook юридическая компания Миллер, клиентом которой является Стерненко.

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"Во время конфиденциальной беседы с нашим адвокатом Руслан Демчук лично сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, которые представились сотрудниками Управления полиции, посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненка. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора", – говорится в сообщении.

По информации юристов, узнав об этом, они немедленно инициировали перевод Демчука в другую камеру в качестве меры безопасности, а также взялись представлять его интересы.

Как отмечается, адвокаты компании Миллер направили заявление о преступлении – принуждение давать показания (ч.1 ст.373 УК).

После регистрации уголовного производства юристы намерены направить необходимые запросы и ходатайства, чтобы установить злоумышленников и других причастных к преступлению лиц.

ДОПОЛНЕНО В 22:20

В Нацполиции опровергли заявление адвокатов: "Официально заявляем: информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Руслана Демчука не соответствует действительности, поскольку полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО".

23 февраля Приморский райсуд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Стерненко заявил, что приговор был "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

27 февраля в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

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Наталия Медведева

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