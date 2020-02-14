Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 февраля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОГОВОРИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ПУТИНЫМ. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в декабре, и подготовку к следующей встрече "четверки". Акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан и сошлись на необходимости активизировать работу ТКГ в Минске для реализации договоренностей (подробнее).

2. ВИТРЕНКО ПОДАЛ В СУД ИЗ-ЗА ПРЕМИИ. Он считает, что Нафтогаз, не выплачивая премию, нарушает трудовой договор. Также он предлагает разделить выплаченный долг Газпрома между украинцами. По его расчетам, каждый получит по 6000 грн. Ранее Кабмин попросил Нафтогаз приостановить выплаты премий (подробнее).

3. В РУМЫНИИ СЧИТАЮТ ЗАКОННЫМ ТОМОС ПЦУ. Речь идет только об автокефалии. По мнению церкви в Румынии, "между Вселенским и Московским патриархатами должен быть консенсус". Патриарх Румынии не поедет на встречу церквей в Аммане, на которой настаивает РПЦ. Там будут только их епископы (подробнее).

4. УСЛУГА EМАЛЯТКО ЗАРАБОТАЛА. Киев - пятый город, где заработал комплекс услуг, сопровождающих рождение младенца. eМалятко освобождает родителей от посещения 11 учреждений, в которых нужно заполнить 37 документов - все необходимые документы родители могут получить по одному заявлению. В феврале к еМалятко подключат еще семь городов (подробнее).

5. СУД РАЗБЛОКИРОВАЛ FAVBET. Суд в Киеве отменил арест веб-сайтов компании, который был наложен в конце января. Решение обжалованию не подлежит. Чистка игорного рынка в Украине началась в декабре 2019 года (подробнее).

6. В РФ НАМЕКАЮТ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕЛАРУСИ. По словам Лукашенко, поглощение предлагают в обмен на единые цены на энергоносители, но, по его мнению, по такому пути не захотят пойти ни белорусский, ни российский народы. Он также сказал, что РФ уже начинает давить на Беларусь в экономическом плане (подробнее).

7. ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ПОДАСТ В СУД НА "СХЕМЫ" ИЗ-ЗА СЮЖЕТА ОБ ОМАНЕ. У Зеленского называют сюжет о встрече президента и экс-главы ФСБ Патрушева "ложью", требуя опровержений. В ОПУ называют сюжет "манипуляцией общественным мнением, выходящей за границы представления о свободной журналистике". В Кремле также говорят, что сюжет "вранье" (подробнее).

8. КАБМИН СМЕНИЛ ГЛАВУ НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ. Вместо Дениса Гутенко ее возглавит Сергей Солодченко – полковник налоговой милиции, с апреля 2018 года возглавляет Главное следственное управление финрасследований ГФС. В налоговой милиции работает с 2002 года (подробнее).

9. РОСТ ВВП В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ РЕЗКО ЗАМЕДЛИЛСЯ. Рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 1,5% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. По сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП составил 0,1% (подробнее).

10. НАРДЕП СН ХОЧЕТ КОНТРАКТ С РФ НА ВОДУ В КРЫМ. Камельчук назвал предложение о контракте на водоснабжение оккупированного Крыма "чудесной идеей". Он аргументировал ее тем, что в Крыму живут украинцы и им должна помогать украинская власть. Ранее с похожей идеей выступил Арахамия (подробнее).

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