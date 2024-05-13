Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 13 мая

Бои в Харьковской области, IRIS-T от Германии в мае, уничтожение вертолета и самолета россиян и другие новости

Эвакуация из Волчанска (Фото: EPA)

1. Зеленский: В Харьковской области наши контрударные действия, новый командующий отвечает непосредственно на месте. В Харьковской области продолжаются контрударные действия Сил обороны – направление было усилено, новый командующий Михаил Драпатый отвечает за направление "непосредственно на месте", ему предоставляют необходимые средства поражения и силы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении (подробнее).

2. ВСУ ведут зачистку на севере Волчанска, началось боестолкновение под Старицей – карта. На Харьковском направлении продолжаются бои: по россиянам наносят огневое поражение и теснят их, идет зачистка на севере Волчанска и началось столкновение в районе Старицы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).

3. Генштаб: Россия имела успех в приграничье Харьковской области, но наступление остановлено – карта. Российская армия имела частичный успех у села Лукьянцы в Харьковской области, однако Вооруженные Силы Украины остановили вражеское наступление. Для усиления Харьковского направления туда переместили заранее созданные резервы. Об этом сообщил Генштаб ВСУ (подробнее).

4. В мае Украина получит ПВО IRIS-T от Германии – посол. Украина получит от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в мае, сообщил посол ФРГ Мартин Егер. Он акцентировал, что Германия последовательно работает над расширением украинской системы ПВО (подробнее).

5. Дроны СБУ ударили по нефтебазе и электроподстанции в двух областях России – источник. Беспилотники Службы безопасности Украины поразили электроподстанцию в Липецкой и нефтебазу в Белгородской областях РФ в ночь на 13 мая. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Силах обороны (подробнее).

6. Сорокино сотрясли взрывы. Оккупанты пишут о прилете по складу БК – видео "гриба". Во временно оккупированном Сорокином (до 2016 года Краснодон) днем 13 мая раздались взрывы. Российские пропагандистские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором над городом поднимается густой черный дым (подробнее).

7. Силы обороны "приземлили" российский вертолет "Аллигатор". Бойцы 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщила пресс-служба соединения. Там отметили, что стоимость одного такого российского вертолета – $16 млн (подробнее).

8. Зенитчики 110 бригады сбили третий за две недели российский штурмовик Су-25. Силы обороны сбили в Донецкой области очередной штурмовик Су-25 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ. Пресс-служба 110 мехбригады сообщила, что это уже третий самолет Су-25, уничтоженный бойцами за две недели (подробнее).

9. Обстреливали Украину ракетами: разведка идентифицировала россиян и их командование. Украинские разведчики идентифицировали российских оккупантов, причастных к нанесению ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, сообщило Главное управление разведки. Идентифицировано 29 российских военных преступников (подробнее).

10. Галущенко: Будет сложно удержать энергосистему без отключений украинцев, особенно зимой. На протяжении последних месяцев украинская энергосистема получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны с Россией. Поэтому зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей, трудности со снабжением электроэнергией могут возникнуть и летом. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко (подробнее).

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