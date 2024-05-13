10 головних новин України та світу на 21:00 13 травня

Бої на Харківщині, IRIS-T від Німеччини у травні, знищення гелікоптера та літака росіян та інші новини

Евакуація з Вовчанська (Фото: EPA)

1. Зеленський: На Харківщині наші контрударні дії, новий командувач відповідає безпосередньо на місці. У Харківській області тривають контрударні дії Сил оборони – напрямок було посилено, новий командувач Михайло Драпатий відповідає за напрямок "безпосередньо на місці", йому надають необхідні засоби ураження та сили. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні (детальніше).

2. ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, почалося боєзіткнення під Старицею – карта. На Харківському напрямку тривають бої: по росіянах завдають вогневого ураження й тіснять їх, йде зачищення на півночі Вовчанська та почалося зіткнення у районі Стариці. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).

3. Генштаб: Росія мала успіх в прикордонні Харківщини поблизу Лук’янців, але наступ зупинено – мапа. Російська армія мала частковий успіх поблизу села Лук’янці в Харківській області, проте Збройні Сили України зупинили ворожий наступ. Для посилення Харківського напрямку туди перемістили завчасно створені резерви. Про це повідомив Генштаб ЗСУ (детальніше).

4. У травні Україна отримає ППО IRIS-T від Німеччини – посол. Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T уже у травні, повідомив посол ФРН Мартін Єгер. Він акцентував, що Німеччина послідовно працює над розширенням української системи ППО (детальніше).

5. Дрони СБУ вдарили по нафтобазі й електропідстанції у двох областях Росії – джерело. Безпілотники Служби безпеки України уразили електропідстанцію у Липецькій і нафтобазу у Бєлгородській областях РФ у ніч проти 13 травня. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони (детальніше).

6. Сорокине струсонули вибухи. Окупанти пишуть про приліт по складу БК – відео "гриба". У тимчасово окупованому Сорокиному (до 2016 року Краснодон) вдень 13 травня пролунали вибухи. Російські пропагандистські Telegram-канали опублікували відео, на якому над містом здіймається густий чорний дим (детальніше).

7. Сили оборони "приземлили" російський вертоліт "Алігатор". Бійці 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", повідомила пресслужба з'єднання. Там зазначили, що вартість одного такого російського вертольота – $16 млн (детальніше).

8. Зенітники 110 бригади збили третій за два тижні російський штурмовик Су-25. Сили оборони збили в Донецькій області черговий штурмовик Су-25 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ. Пресслужба 110 мехбригади повідомила, що це вже третій літак Су-25, знищений бійцями за два тижні (детальніше).

9. Обстрілювали Україну ракетами: розвідка ідентифікувала росіян та їхнє командування. Українські розвідники ідентифікували російських окупантів, причетних до завдання ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, повідомило Головне управління розвідки. Ідентифіковано 29 російських воєнних злочинців (детальніше).

10. Галущенко: Буде складно втримати енергосистему без відключень українців, особливо взимку. Упродовж останніх місяців українська енергосистема зазнала найбільших пошкоджень з часів початку повномасштабної війни з Росією. Тому взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів, труднощі з постачанням електроенергії можуть виникнути й влітку. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко (детальніше).

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