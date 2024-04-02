Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 2 апреля

Снижение возраста призыва, успешные удары по Татарстану и Севастополю и другие новости

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1. Возраст призыва снижен до 25 – Зеленский подписал закон. Президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет. Документ означает, что общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья от 25 до 60 лет без опыта военной службы (подробнее).

2. Ограниченно пригодные должны пройти повторный медосмотр – президент подписал закон. Зеленский подписал закон №10313, согласно которому граждане, признанные ограниченно годными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. Медосмотр необходимо пройти в течение девяти месяцев с момента вступления закона в силу (подробнее).

3. Дроны ГУР атаковали предприятие в Татарстане в 1200 км от границы с Украиной – источник. Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки Министерства обороны (подробнее).

4. Атака на нефтезавод в Татарстане: детали совместной операции СБУ и разведки. Атака на нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Республике Татарстан была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительном органе (подробнее).

5. Атака на электроподстанцию в Севастополе. Источник: Объект выведен из строя. Атака на объекты военной инфраструктуры в оккупированном Севастополе – отдельная операция Главного управления разведки Министерства обороны. Объект, против которого она была направлена – выведен из строя. Об этом рассказал собеседник LIGA.net в разведке (подробнее).

6. Россия уложила ракетой по Днепру. Уже 18 пострадавших. Днем 2 апреля Россия совершила очередную ракетную атаку на Днепр. В 16:38 Воздушные силы предупреждали об управляемой авиационной ракете в направлении Днепра. По состоянию на 20:23 известно о 18 пострадавших, среди них 12 госпитализированных, пятеро — дети (подробнее).

7. Правительство выделило еще 5,6 млрд гривен на строительство фортификаций в пяти регионах страны. Кабинет министров выделил на строительство фортификаций еще 5,6 млрд грн. Общая сумма выделенных на фортификации средств в этом году превысила 25,6 млрд. грн. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль (подробнее).

8. Путин назначил нового командующего Черноморским флотом РФ – ему грозит пожизненное в Украине. Глава Минобороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу объявил о назначении нового командующего Черноморским флотом – им стал вицеадмирал Сергей Пинчук. Захватчик находится под персональными санкциями Евросоюза и подозревается в деле СБУ – по статье о военных преступлениях ему грозит пожизненное (подробнее).

9. НАБУ задержало бывшего советника Офиса президента. Национальное антикоррупционное бюро задержало одного из бывших советников Офиса президента по подозрению в завладении 94,8 млн грн при закупке трансформаторов. По версии следствия, в июне-декабре 2022 года подозреваемый из-за подконтрольных работников Укрзализныци обеспечил победу нужной компании в тендере на поставку трансформаторов для железной дороги по завышенной цене. Следствие не указывает ни имен подозреваемых, ни название поставщика (подробнее).

10. В Гааге заработал реестр убытков для украинцев. Уже есть первые иски. В Гааге заработал реестр, что позволит украинцам подавать иски для возмещения ущерба, нанесенного войной. Первые 18 заявок уже поступили в реестр. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Нидерланды (подробнее).

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