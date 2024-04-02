Десять головних новин України та світу на 21:00 2 квітня

Зниження віку призову, успішні удари по Татарстану та Севастополю та інші новини

Фото: Depositphotos

1. Вік призову знижено до 25 – Зеленський підписав закон. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років. Документ означає, що загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби (детальніше).

2. Обмежено придатні мають пройти повторний медогляд – президент підписав закон. Зеленський підписав закон №10313, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд. Медогляд необхідно пройти впродовж дев'яти місяців із моменту набрання чинності закону (детальніше).

3. Дрони ГУР атакували підприємство у Татарстані за 1200 км від кордону з Україною – джерело. Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони (детальніше).

4. Атака на нафтозавод у Татарстані: деталі спільної операції СБУ та розвідки. Атака на нафтопереробний комплекс в Нижньокамську у Республіці Татарстан, була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронному органі (детальніше).

5. Атака на електропідстанцію у Севастополі. Джерело: Об'єкт виведено з ладу. Атака на об’єкти військової інфраструктури в окупованому Севастополі – це окрема операція Головного управління розвідки Міністерства оборони. Об'єкт, проти якого вона була спрямована, – виведений з ладу. Про це розповів співрозмовник LIGA.net у розвідці (детальніше).

6. Росія вгатила ракетою по Дніпру. Вже 18 постраждалих. Вдень 2 квітня Росія здійснила чергову ракетну атаку на Дніпро. О 16:38 Повітряні сили попереджали про керовану авіаційну ракету у напрямку Дніпра. Станом на 20:23 відомо про 18 постраждалих, серед них 12 ушпиталених, п'ятеро — діти (детальніше).

7. Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у п'яти регіонах країни. Кабінет міністрів виділив на зведення фортифікацій ще 5,6 млрд грн. Загальна сума виділених на фортифікації коштів цього року перевищила 25,6 млрд грн. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль (детальніше).

8. Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту РФ – йому загрожує довічне в Україні. Голова Міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу оголосив про призначення нового командувача Чорноморського флоту – ним став віцеадмірал Сергій Пінчук. Загарбник перебуває під персональними санкціями Євросоюзу та є підозрюваним у справі СБУ – за статтею про воєнні злочини йому загрожує довічне (детальніше).

9. НАБУ затримало колишнього радника Офісу президента. Національне антикорупційне бюро затримало одного з колишніх радників Офісу президента за підозрою в заволодінні 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів. За версією слідства, у червні-грудні 2022 року підозрюваний через підконтрольних працівників Укрзалізниці забезпечив перемогу потрібної компанії в тендері на постачання трансформаторів для залізниці за завищеною ціною. Слідство не вказує ні імен підозрюваних, ні назву постачальника (детальніше).

10. У Гаазі запрацював реєстр збитків для українців. Вже є перші позови. У Гаазі запрацював реєстр, що дозволить українцям подавати позови для відшкодування збитків, завданих війною. Перші 18 заявок вже надійшли до реєстру. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Нідерландів (детальніше).

Читайте також головні тексти дня:

"Вибили табуретку з-під ніг". Україна вдарила по стратегічних тилах РФ. Що це означає

Чорноземний бум. Гектар дорожчає наче криптовалюта

Життя без Харківської ТЕЦ-5. Який вихід для міста?

"Канцлер миру" полює на голоси. Чому Шольц вперто не хоче давати ракети Taurus

Як продавати технології. Інтерв'ю з СМО Ajax Systems Валентином Гриценком

Як свиня на небо гляне. Десять цікавих українських фразеологізмів