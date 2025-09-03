Devdiscourse: Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции решительных"

Пока неизвестно, будет ли спецпредставитель Трампа участвовать в заседании "Коалиции решительных"

Стив Уиткофф (Фото: EPA)

Специальный представитель США Стив Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции желающих", которая состоится 4 сентября. Об этом сообщает Devdiscourse со ссылкой на дипломатических собеседников.

Пока неизвестно, будет ли спецпредставитель президента США участвовать в заседании "Коалиции решительных". В то же время ожидается, что Уиткофф проведет переговоры с украинской делегацией.

Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона для продолжения обсуждений гарантий безопасности для Украины.

Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Париж на встречу "Коалиции решительных". Он провел совместный брифинг с Макроном, во время которого заявил, что Украина точно получит гарантии безопасности, которые станут результатом встречи с европейскими лидерами.