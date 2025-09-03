Devdiscourse: Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции решительных"
Специальный представитель США Стив Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции желающих", которая состоится 4 сентября. Об этом сообщает Devdiscourse со ссылкой на дипломатических собеседников.
Пока неизвестно, будет ли спецпредставитель президента США участвовать в заседании "Коалиции решительных". В то же время ожидается, что Уиткофф проведет переговоры с украинской делегацией.
Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона для продолжения обсуждений гарантий безопасности для Украины.
Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Париж на встречу "Коалиции решительных". Он провел совместный брифинг с Макроном, во время которого заявил, что Украина точно получит гарантии безопасности, которые станут результатом встречи с европейскими лидерами.
- 26 августа FT сообщало, что США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку в рамках гарантий безопасности.
- 2 сентября президент Финляндии заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины, но перед тем, как эти меры будут реализованы, нужно заключить мирное соглашение между Украиной и Россией.
- 3 сентября НАТО Рютте заявил, что 4 сентября или "вскоре после этого" ожидает ясности о том, какие гарантии безопасности Европа сможет предложить Украине после окончания полномасштабной войны.
