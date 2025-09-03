Devdiscourse: Віткофф прибув до Парижа напередодні зустрічі "Коаліції рішучих"
Спеціальний представник США Стів Віткофф прибув до Парижа напередодні зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться 4 вересня. Про це повідомляє Devdiscourse із посиланням на дипломатичних співрозмовників.
Наразі невідомо, чи братиме спецпредставник президента США участь у засіданні "Коаліції рішучих". Водночас очікується, що Віткофф проведе переговори з українською делегацією.
Європейські лідери зустрінуться в Парижі 4 вересня на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона для продовження обговорень гарантій безпеки для України.
Серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент Володимир Зеленський вже прибув до Парижа на зустріч "Коаліції рішучих". Він провів спільний брифінг із Макроном, під час якого заявив, що Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі з європейськими лідерами.
- 26 серпня FT повідомляло, що США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати авіацію й розвідку у межах гарантій безпеки.
- 2 вересня президент Фінляндії заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України, але перед тим, як ці заходи буде реалізовано, потрібно укласти мирну угоду між Україною і Росією.
- 3 вересня НАТО Рютте заявив, що 4 вересня або "невдовзі після цього" очікує ясності про те, які гарантії безпеки Європа зможе запропонувати Україні після закінчення повномасштабної війни.
