Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июня

1. Россия снова атаковала Киев ракетами: есть жертвы и разрушения. Россия ночью снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков (подробнее).

2. Зеленский приехал в Молдову говорить о коалиции "Пэтриотов" – видео. Зеленский находится в Молдове с анонсированным визитом. По словам главы государства, на встречах саммита Европейского политического сообщества речь пойдет о коалиции противовоздушной обороны с американскими системами Patriot (подробнее).

3. Пентагон закупит для Украины зенитные установки Gepard более чем на $118 млн. Пентагон заключил контракт более чем на $118 млн с американской оборонной компанией Global Military Products для закупки и поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard (подробнее).

4. В Харькове раздаются взрывы — Россия нанесла удары по городу, есть два прилета. Удар нанесен по промышленному объекту. Обошлось без пожара, есть разрушения, из-под завалов достали женщину, она не пострадала (подробнее).

5. Зеленский – Западу: Наши солдаты разочарованы тем, что решение об Украине в НАТО отодвигается. Вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, надежды на вступление все больше отодвигаются, и это вызывает разочарование не только борющихся за свободу солдат, но и всего народа Украины, заявил президент (подробнее).

6. Назначены члены Высшей квалификационной комиссии судей. Это одно из требований ЕС. Высший совет правосудия назначил полномочный состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Это решение "разблокировало работу ключевого органа по формированию судейского корпуса" (подробнее).

7. Гибель трех человек. В КГГА пришли с обысками из-за закрытого укрытия. Правоохранители проводят обыски в Киевской городской государственной администрации в связи с заявлениями людей о закрытом укрытии, что привело к гибели трех человек во время очередной ракетной атаки России, сообщили в прокуратуре (подробнее).

8. Европарламент принял закон о поддержке производства боеприпасов на 500 млн. евро. Европейский парламент принял закон о поддержке производства боеприпасов. Это третья часть так называемого плана совместных закупок боеприпасов в ЕС, инициированная в контексте военной помощи Украине (подробнее).

9. Румыния подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО. Зеленский и его румынский коллега Клаус Иоганнис подписали декларацию о поддержке Румынией евроатлантической интеграции Украины (подробнее).

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