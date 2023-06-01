Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 1 червня

1. Росія знову атакувала Київ ракетами: є жертви й руйнування. Росія вночі знову атакувала Київ з повітря, попередньо балістичними ракетами. Всі цілі було збито протиповітряною обороною, проте є руйнування і жертви внаслідок падіння уламків (детальніше).

2. Зеленський приїхав до Молдови говорити про коаліцію Patriot – відео. Зеленський перебуває у Молдові з неанонсованим візитом. За словами глави держави, на зустрічах саміту Європейської політичної спільноти йтиметься про коаліцію протиповітряної оборони з американськими системами Patriot (детальніше).

3. Пентагон закупить для України зенітні установки Gepard на понад $118 млн. Пентагон уклав контракт на понад $118 млн з американською оборонною компанією Global Military Products для закупівлі та постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard (детальніше).

4. У Харкові лунають вибухи – Росія завдала ударів по місту, є два прильоти. Удар завдано промисловому об'єкту. Обійшлося без пожежі, є руйнування, з-під завалів дістали жінку, вона не постраждала (детальніше).

5. Зеленський – Заходу: Наші солдати розчаровані тим, що рішення про Україну в НАТО відсувається. Питання про прийняття України в НАТО надто затягнулося, надії на вступ дедалі більше відсуваються, і це викликає розчарування не лише солдатів, які борються за свободу, а й усього народу України, заявив президент (детальніше).

6. Призначено членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це одна з вимог ЄС. Вища рада правосуддя призначила повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Це рішення "розблокувало роботу ключового органу з формування суддівського корпусу" (детальніше).

7. Загибель трьох людей. У КМДА прийшли з обшуками через закрите укриття. Правоохоронці проводять обшуки в Київській міській державній адміністрації у зв'язку із заявами людей про закрите укриття, що призвело до загибелі трьох людей під час чергової ракетної атаки Росії, повідомили у прокуратурі (детальніше).

8. Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро. Європейський парламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів. Це третя частина так званого плану спільних закупівель боєприпасів у ЄС, ініційована у контексті військової допомоги Україні (детальніше).

9. Румунія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО. Зеленський та його румунський колега Клаус Йоганніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України (детальніше).

Читайте також тексти дня:

Російська ракета вбила людей біля зачиненого укриття. Що сталося та як реагує влада

Перша AR-гарнітура, iOS 17, WatchOS 10 і нові MacBook – що покажуть на Apple WWDC 2023

Ілону Маску дозволили чипувати людський мозок. Від чого має врятувати технологія Neuralink

Міноборони опитує військових про сексуальну орієнтацію. Навіщо і які це має ризики?

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.