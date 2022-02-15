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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 февраля

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 февраля - Фото

1. РОССИЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО ОТВОДИТ ЧАСТЬ ВОЙСК ОТ ГРАНИЦ УКРАИНЫ. ЖУРНАЛИСТЫ ПОКА ЭТОГО НЕ ВИДЯТ. В Минобороны России утверждают, что начали возвращать в пункты базирования военных Западного и Южного военных округов РФ. Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев написал в Twitter, что он вместе с коллегами пока не видит доказательств отведения войск России от границ Украины. (подробнее)

2. "УВИДИМ – ПОВЕРИМ". КУЛЕБА ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИИ ОБ ОТВОДЕ ВОЙСК. Украина поверит в деэскалацию со стороны России, когда увидит реальный отвод войск от границ, а не только услышит о нем. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. (подробнее)

3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РЕЗКО ВЫРОСЛИ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ РОССИИ ОБ ОТВОДЕ ВОЙСК. Российские и украинские государственные облигации резко подорожали, после сообщения, что Россия отводит часть войск от границы с Украиной. (подробнее)

4. БАЙДЕН И ДЖОНСОН ВИДЯТ КЛЮЧЕВОЕ ОКНО ДЛЯ ДИПЛОМАТИИ И ОТСТУПЛЕНИЯ РОССИИ. Лидеры США и Британии согласились: остается ключевое окно для дипломатии и для России, чтобы та отступила от своих угроз в адрес Украины. (подробнее)

5. США ДАДУТ УКРАИНЕ КРЕДИТНЫХ ГАРАНТИЙ НА $1 МЛРД. США выделили Украине финансовую помощь на фоне угрозы со стороны России. Америка предоставит Украине новых кредитных гарантий на сумму до $1 млрд. (подробнее)

6. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УКРАИНЕ ПОМОЩИ В РАЗМЕРЕ 1,2 МЛРД ЕВРО. Помощь в размере 1,2 млрд евро направлена для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ в Украине. (подробнее)

7. МОРСКАЯ БЛОКАДА ОТМЕНЯЕТСЯ. СУДА В ЧЕРНОМ МОРЕ ПОШЛИ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ. Черноморские порты работают в штатном режиме, несмотря на попытку их блокировки Россией якобы для проведения мероприятий по боевой подготовке. Министерство инфраструктуры Украины подтвердило достаточную глубину для безопасного захода судов в порты Одесского залива на дополнительном коридоре. (подробнее)

8. НЕЛЕГИТИМНАЯ ГОСДУМА ПРОСИТ ПУТИНА ПРИЗНАТЬ ЗАХВАЧЕННЫЕ ТЕРРОРИСТАМИ РАЙОНЫ НА ДОНБАССЕ. Депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании оккупированных территорий Донбасса "независимыми республиками". (подробнее)

9. ТРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПРИСТЫДИЛИ ПОДПИСАНТОВ БУДАПЕШТСКОГО МЕМОРАНДУМА. Первый, второй и третий президенты Леонид КравчукЛеонид Кучма и Виктор Ющенко опубликовали открытое обращение к странам-подписантам меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия – более известному как Будапештский меморандум. (подробнее)

Читайте также текст дня: "Мы с Ахметовым в одной лодке". О Зеленском и олигархах: интервью Коломойского – за минуту

Наталия Медведева
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