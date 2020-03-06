Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 марта

1. НОВЫЙ ПРЕМЬЕР ДОПУСТИЛ ПОСТАВКИ ВОДЫ В КРЫМ. Сначала Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе, потом уточнил, что его неправильно поняли и поставки возможны только после деоккупации, затем, выступая в Раде, исключил поставки воды для промышленности и военных объектов, но допустил - для населения в случае необходимости. В Меджлисе его заявление назвали "подлым ударом в спину", представительство президента в Крыму официально заявило о недопустимости поставок воды до деоккупации. Заявление Шмыгаля в Раде - подробнее.

2. ПРИВАТБАНК ПРОИГРАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ ЗАВОДУ КОЛОМОЙСКОГО. Суд оставил в силе решение о взыскании с ПриватБанка 22 млн грн в пользу Никопольского завода ферросплавов (подробнее).

3. ДЕПУТАТ ОТ ОПЗЖ ПОПАЛ В КАРАНТИН. Олег Волошин встречался в конце февраля с французским парламентарием, которого недавно госпитализировали в реанимацию с тяжелой формой COVID-19. Теперь Волошину рекомендовали карантин дома и проверяют на коронавирус (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОПРОСИЛ ПЕРЕДАТЬ ЖЕВАГО, ЧТОБЫ ТОТ "ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ". Президент предлагает владельцу КрАЗа решить вопрос с банкротством и выйти из всех исков и судебных дел (подробнее).

5. В ОФИСЕ ГЕНПРОКУРОРА - ВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. ВРИО генпрокурора после увольнения Руслана Рябошапки стал Виктор Чумак (подробнее).

6. МИНОБОРОНЫ ОГРАНИЧИТ АКТИВНОСТЬ ВОЕННЫХ В СОЦСЕТЯХ. Украинских солдат будут учить диджитал-гигиене и критическому мышлению (подробнее).

7. ИЗ МАГАЗИНОВ B2B JEWELRY ДЕНЬГИ ВЫВОЗЯТ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ МЕШКАХ. Денис Бигус опубликовал видео, на котором, как он утверждает, запечатлен вывоз наличных в мусорных пакетах, и заявляет, что компания - финансовая пирамида (подробнее).

8. ТАМОЖНЯ ОТВЕТИЛА ЗЕЛЕНСКОМУ, ПОЧЕМУ НЕДОСОБРАЛА В БЮДЖЕТ 13 МЛН ГРН. Виновны крепкая гривня и снижение сырьевого импорта, говорят в ведомстве (подробнее).

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