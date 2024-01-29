Для мира в евроатлантическом пространстве Украина должна стать членом НАТО и ЕС – UNIC

Союзники по Альянсу сохраняют решительность в поддержке прав Украины на самооборону против российской агрессии

Член парламента Литвы Аудронюс Ажубалис (Фото: EPA/PEKKA SIPOLA)

Сопредседатели Межпарламентского совета Украина – НАТО (UNIC), первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко и член парламента Литвы Аудронюс Ажубалис одобрили совместное заявление, подтверждающее готовность союзников по Альянсу поддерживать Украину до победы в войне против России. Также в заявлении отметили, что для мира и стабильности в евроатлантическом пространстве сильная Украина должна стать полноправным членом НАТО и Евросоюза.

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UNIC приветствовала решимость парламентов стран НАТО продолжать предоставлять Украине военную, экономическую, политическую и гуманитарную помощь. Также в тексте заявления говорится, что надежды диктатора России Владимира Путина на усталость западных партнеров от войны напрасны.

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Союзники по Альянсу сохраняют решительность в поддержке прав Украины на самооборону против российской агрессии и в предоставлении Украине военного оборудования, необходимого для достижения победы.

"Для того чтобы достичь мира и стабильности в евроатлантическом пространстве, сильная, демократическая и защищенная Украина должна стать полноправным членом НАТО и Евросоюза", — говорится в документе.

СПРАВКА Парламентская ассамблея НАТО институционально отделена от Альянса, однако является важным звеном между блоком и парламентами стран-членов. UNIC был создан в 1998 году, чтобы обеспечить большую прозрачность имплементации Хартии НАТО Украина и продемонстрировать заинтересованность парламента и участие в сотрудничестве между НАТО и Украиной. С тех пор он стал более широким форумом, где члены могут обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес. Парламентская ассамблея НАТО институционально отделена от Альянса, однако является важным звеном между блоком и парламентами стран-членов. UNIC был создан в 1998 году, чтобы обеспечить большую прозрачность имплементации Хартии НАТО Украина и продемонстрировать заинтересованность парламента и участие в сотрудничестве между НАТО и Украиной. С тех пор он стал более широким форумом, где члены могут обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес.

11 июля 2023 года был опубликован итоговый коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.

27 ноября вице-президент Европейской комиссии Юрова заявила, что в Украине формируется эффективная система борьбы с коррупцией, поскольку страна стремится начать переговоры по членству в ЕС.

29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса.

5 января 2024 года председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО.

28 января генсекретарь НАТО Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО. Он считает "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Украину.

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