Для мира в евроатлантическом пространстве Украина должна стать членом НАТО и ЕС – UNIC
Сопредседатели Межпарламентского совета Украина – НАТО (UNIC), первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко и член парламента Литвы Аудронюс Ажубалис одобрили совместное заявление, подтверждающее готовность союзников по Альянсу поддерживать Украину до победы в войне против России. Также в заявлении отметили, что для мира и стабильности в евроатлантическом пространстве сильная Украина должна стать полноправным членом НАТО и Евросоюза.
UNIC приветствовала решимость парламентов стран НАТО продолжать предоставлять Украине военную, экономическую, политическую и гуманитарную помощь. Также в тексте заявления говорится, что надежды диктатора России Владимира Путина на усталость западных партнеров от войны напрасны.
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Союзники по Альянсу сохраняют решительность в поддержке прав Украины на самооборону против российской агрессии и в предоставлении Украине военного оборудования, необходимого для достижения победы.
"Для того чтобы достичь мира и стабильности в евроатлантическом пространстве, сильная, демократическая и защищенная Украина должна стать полноправным членом НАТО и Евросоюза", — говорится в документе.
- 11 июля 2023 года был опубликован итоговый коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.
- 27 ноября вице-президент Европейской комиссии Юрова заявила, что в Украине формируется эффективная система борьбы с коррупцией, поскольку страна стремится начать переговоры по членству в ЕС.
- 29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса.
- 5 января 2024 года председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО.
- 28 января генсекретарь НАТО Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО. Он считает "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Украину.
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