Для миру в євроатлантичному просторі Україна має стати членом НАТО і ЄС – UNIC
Співголови Міжпарламентської ради Україна – НАТО (UNIC), перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та член парламенту Литви Аудронюс Ажубаліс схвалили спільну заяву, яка підтверджує готовність союзників по Альянсу підтримувати Україну до перемоги у війні проти Росії. Також у заяві наголосили, що задля миру й стабільності в євроатлантичному просторі сильна Україна має стати повноправним членом НАТО і Євросоюзу.
Зазначається, що UNIC привітала рішучість парламентів країн НАТО продовжувати надавати Україні військову, економічну, політичну та гуманітарну допомогу. Також у тексті заяви йдеться про те, що сподівання диктатора Росії Володимира Путіна на втому західних партнерів від війни є марними.
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Союзники по Альянсу зберігають рішучість у підтриманні прав України на самооборону проти російської агресії, та у наданні Україні військового обладнання, яке є необхідним для досягнення перемоги.
"Для того, щоб досягти миру й стабільності в євроатлантичному просторі, сильна, демократична та захищена Україна має стати повноправним членом НАТО і Євросоюзу", — йдеться в документі.
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