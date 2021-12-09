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Двенадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 9 декабря

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 19:00
Двенадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 9 декабря - Фото

1. МИНСКИЙ АВИАДИСПЕТЧЕР СБЕЖАЛ В ПОЛЬШУ И ЗАЯВИЛ, ЧТО САМОЛЕТ С ПРОТАСЕВИЧЕМ САЖАЛ КГБ – NYT. Авиадиспетчер минского аэропорта сбежал в Польшу и рассказал европейским службам безопасности, что весной 2021-го самолет Ryanair с беларуским оппозиционером Романом Протасевичем был посажен в этом аэропорту в рамках спецоперации КГБ Беларуси (подробнее).

2. АГРЕССИЯ РОССИИ. САНКЦИИ США ВРЯД ЛИ ЗАТРОНУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР – CNN. Администрация Джо Байдена разрабатывает варианты нескольких раундов жестких санкций против России, если она собирается вторгнуться в Украину. Однако энергетические санкции, вероятно, являются крайней мерой, учитывая влияние, которое они могут оказать на мировую экономику и внутренние цены на бензин (подробнее).

3. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1 МЛРД ФУНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ. Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Средства могут быть использованы в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и "зеленой" энергетики (подробнее).

4. FITCH ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГ КИТАЙСКОЙ EVERGRANDE ДО "ОГРАНИЧЕННОГО ДЕФОЛТА". Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг девелоперов China Evergrande Group и Kaisa Group до "ограниченного дефолта" из-за неуплаты взносов по офшорным облигациям (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ЧЕТЫРЕ ГОДА ИГНОРИРУЕТ ПРИНЯТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ – ПОСОЛ ЕС. Стратегический план борьбы с коррупцией уже четыре года "висит" в Верховной Раде без рассмотрения, а угрозы со стороны России не должны мешать реформам в Украине, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас (подробнее).

6. НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ GLUSCO ОПРОВЕРГ СВОЮ СВЯЗЬ С ЛУКОЙЛОМ И КУРЧЕНКО. Владелец компании Snel Energy и новый бенефициар сети АЗС Glusco Димитриос Анифантакис опроверг какую-либо связь с олигархом-беглецом Сергеем Курченко. Позицию Анифантакиса LIGA.net передала пресс-секретарь компании Snel Energy Юлия Жаткина (подробнее).

7. США ОЖИДАЮТ ОТ ВЛАСТЕЙ УКРАИНЫ НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО ГЛАВЫ САП. ОСТАЛОСЬ ТРИ НЕДЕЛИ. США ожидают, что новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет назначен в Украине до конца года, заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин (подробнее).

8. АМКУ РАЗРЕШИЛ КАЗАХСТАНСКОЙ ФИНТЕХ КОМПАНИИ КУПИТЬ БТА БАНК. Антимонопольный комитет разрешил казахстанской компании Kaspi.kz купить БТА Банк в Украине. Сумма сделки не называлась, но по экспертным оценкам она могла составлять $5-6 млн (подробнее).

9. АР ПИШЕТ – США МОГУТ ПРОСИТЬ УКРАИНУ ДАТЬ ЧАСТЬ АВТОНОМИИ ДОНБАССУ. У ЗЕЛЕНСКОГО ОТВЕТИЛИ. Комментируя публикацию АР, советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что боевые действия на Донбассе продолжаются, потому вопрос сейчас не в том, что прописано в законодательстве (подробнее).

10. НБУ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 9% ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ. Нацбанк повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 9%. Решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение стабильного снижения инфляции к целям Национального банка в 5% (подробнее).

11. США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ПОРТНОВА. Минфин США внес бывшего замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его фонд в санкционный список (подробнее).

12. США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ТУПИЦКОГО И ЕГО ЖЕНЫ. США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги, им будет запрещен въезд в Штаты (подробнее).

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