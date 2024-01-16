Европарламент рассмотрит резолюцию о лишении Венгрии права голоса 18 января – Euractiv

По данным Euractiv, в документе содержится призыв в Совет ЕС провести расследование законности решения разморозить 10 млрд евро для Венгрии

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Депутаты согласовали текст проекта резолюции по Венгрии, где содержится призыв лишить страну права голоса в Совете Европейского союза. Издание Euractiv, знакомое с положениями резолюции, сообщает, что документ будет рассмотрен 18 января.

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По данным издания, в документе содержится призыв к Совету ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса, а также провести расследование законности решения Еврокомиссии разморозить 10 млрд евро для Венгрии в декабре 2023 года.

Евродепутат от "зеленых" Даниэль Фрейнд в комментарии изданию заявил, что "если Еврокомиссия просто распределит миллиарды евро, чтобы избежать вето Венгрии – им это не сойдет с рук".

Большинство депутатов Европарламента считают, что написало издание, что размораживание 10 млрд евро в декабре 2023 года произошло не на основании объективных улучшений судебной системы Венгрии и верховенства права. Еврокомиссия же приняла такое решение, чтобы пойти на уступки Венгрии перед саммитом Евросовета, где рассматривали вступительные переговоры с Украиной.

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Депутат Европарламента от ЕНП Петри Саварма, который 12 января собрал необходимые 120 голосов коллег для лишения Венгрии права голоса в Совете Евросоюза, заявил изданию, что это "самая решительная резолюция по Венгрии за всю историю". Он считает, что теперь нужно вынести его на голосование и посмотреть, какую поддержку он получит.

"Мы серьезно просим государства-члены обеспечить, чтобы процесс принятия решений в ЕС не был парализован. Мы просто не можем больше откладывать это на потом", – сказал он.

По информации издания, в финальный проект резолюции также могут включить вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен в случае, если ведомство продолжит размораживать средства для Венгрии.

Депутат Европарламента Мориц Кернер в комментарии для Euractiv заявил, что "Урсула фон дер Ляен позволила шантажировать себя Виктору Орбану, и выделила Венгрии 10 млрд евро налогоплательщиков, несмотря на массовую коррупцию в стране".

"Европейский парламент не соглашается с этим и обжалует его решение в Европейском суде", – подчеркнул он.

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