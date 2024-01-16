Європарламент розгляне резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу 18 січня – Euractiv

За даними Euractiv, у документі міститься заклик до Ради ЄС провести розслідування законності рішення Єврокомісії розморозити 10 млрд євро для Угорщини

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Депутати погодили текст проєкту резолюції щодо Угорщини, де міститься заклик позбавити країну права голосу в Раді Європейського Союзу. Видання Euractiv, знайоме із положеннями резолюції, повідомляє, що документ розглянуть 18 січня.

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За даними видання, у документі міститься заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу, а також провести розслідування законності рішення Єврокомісії розморозити 10 млрд євро для Угорщини у грудні 2023 року.

Євродепутат від "зелених" Даніель Фрейнд у коментарі виданню заявив, що "якщо Єврокомісія просто розподілить мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, – їм це не зійде з рук".

Більшість депутатів Європарламенту вважають, написало видання, що розморожування 10 млрд євро у грудні 2023 року відбулося не на підставі об'єктивних покращень судової системи Угорщини та верховенства права. Натомість Єврокомісія прийняла таке рішення, щоб піти на поступки Угорщині перед самітом Євроради, де розглядали вступні переговори з Україною.

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Депутат Європарламенту від ЄНП Петрі Саварма, який 12 січня зібрав необхідні 120 голосів колег для позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу, заявив виданню, що це "найрішучіша резолюція щодо Угорщини за всю історію". Він вважає, що тепер потрібно винести її на голосування й подивитися, яку підтримку вона отримає.

"Ми серйозно просимо держави-члени забезпечити, щоб процес прийняття рішень в ЄС не був паралізований. Ми просто не можемо більше відкладати це на потім", – сказав він.

За інформацією видання, до фінального проєкту резолюції також можуть включити вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у випадку, якщо відомство продовжить розморожувати кошти для Угорщини.

Депутат Європарламенту Моріц Кьорнер у коментарі для Euractiv заявив, що "Урсула фон дер Ляєн дозволила шантажувати себе Віктору Орбану і виділила Угорщині 10 млрд євро платників податків попри масову корупцію в країні".

"Європейський парламент не погоджується з цим і оскаржить її рішення в Європейському суді", – наголосив він.

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