Фицо приехал в Украину и встретился со Шмыгалем. Тот рассчитывает на "конструктив": видео

Фицо приехал на встречу со Шмыгалем в Ужгород, но ранее говорил, что отказ от визита в Киев не связан с войной

Роберт Фицо и Денис Шмыгаль в Ужгороде (Фото: скриншот с видео)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщил украинский премьер.

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По его словам, во время встречи с Фицо будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений и поддержки европейских инициатив.

"Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", — заявил Шмыгаль.

На опубликованных видео можно заметить, что главы правительств уже встретились и начали переговоры.

Накануне визита Фицо заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная" и что там "нет войны". Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

Фицо неоднократно выступал против военной помощи Украине, но в декабре 2023 года заявил, что не помешает словацким компаниям производить и поставлять оружие.

В преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе Фицо заявил, что считает Украину "неготовой" к вступлению в ЕС, но блокировать начало переговоров не будет.

20 декабря 2023 словацкий премьер заявил, что пока сможет влиять на словацкую политическую сцену, будет использовать право наложить вето на решение о вступлении Украины в Альянс.

В январе 2024 года Фицо поддержал Орбана в блокировании 50 млрд евро помощи для Украины и заявил, что Словакия "не позволит ограничить права Венгрии в ЕС".

Также 22 января Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности, намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

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