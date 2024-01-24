Фіцо приїхав до України та зустрівся зі Шмигалем. Той розраховує на "конструктив" — відео

Фіцо приїхав на зустріч із Шмигалем до Ужгорода, але раніше казав, що відмова від візиту до Києва не пов'язана з війною

Роберт Фіцо та Денис Шмигаль в Ужгороді (Фото: скриншот з відео)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду України Денисом Шмигалем. Про це повідомив український прем'єр.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, під час зустрічі з Фіцо обговорюватимуться питання двосторонніх відносин та підтримки європейських ініціатив.

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", – заявив Шмигаль.

На опублікованих відео можна помітити, що глави урядів уже зустрілися та розпочали переговори.

Напередодні візиту Фіцо заявив, що життя в Києві "абсолютно нормальне" і що там "немає війни". Ця заява прозвучала лише через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

Фіцо неодноразово виступав проти військової допомоги Україні, але у грудні 2023 року заявив, що не завадить словацьким компаніям виробляти та постачати зброю.

Напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі Фіцо заявив, що вважає Україну "неготовою" до вступу до ЄС, але не блокуватиме початок переговорів.

20 грудня 2023 року словацький прем'єр заявив, що поки матиме можливість впливати на словацьку політичну сцену, використовуватиме право накласти вето на рішення про вступ України до Альянсу.

У січні 2024 року Фіцо підтримав Орбана в блокуванні 50 млрд євро допомоги для України й заявив, що Словаччина "не дозволить обмежити права Угорщини в ЄС".

Також 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

Читайте також: Faux pas Роберта Фіцо. Як розуміти скандальні заяви словацького прем'єра щодо України