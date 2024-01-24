Фіцо приїхав до України та зустрівся зі Шмигалем. Той розраховує на "конструктив" — відео
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду України Денисом Шмигалем. Про це повідомив український прем'єр.
За його словами, під час зустрічі з Фіцо обговорюватимуться питання двосторонніх відносин та підтримки європейських ініціатив.
"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", – заявив Шмигаль.
На опублікованих відео можна помітити, що глави урядів уже зустрілися та розпочали переговори.
Напередодні візиту Фіцо заявив, що життя в Києві "абсолютно нормальне" і що там "немає війни". Ця заява прозвучала лише через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
- Фіцо неодноразово виступав проти військової допомоги Україні, але у грудні 2023 року заявив, що не завадить словацьким компаніям виробляти та постачати зброю.
- Напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі Фіцо заявив, що вважає Україну "неготовою" до вступу до ЄС, але не блокуватиме початок переговорів.
- 20 грудня 2023 року словацький прем'єр заявив, що поки матиме можливість впливати на словацьку політичну сцену, використовуватиме право накласти вето на рішення про вступ України до Альянсу.
- У січні 2024 року Фіцо підтримав Орбана в блокуванні 50 млрд євро допомоги для України й заявив, що Словаччина "не дозволить обмежити права Угорщини в ЄС".
- Також 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.
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