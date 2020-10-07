Франция и Германия подготовили санкции против РФ из-за отравления Навального – МИД Франции

По информации Reuters, в санкционных списках будут сотрудники ГРУ РФ

Франция и Германия совместно предложат партнерам по Европейскому союзу ввести санкции против граждан, которые будут признаны причастными к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

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Как указано в заявлении, Франция и Германия неоднократно призывали РФ расследовать обстоятельства покушения на политика, но Россия не предоставила убедительных объяснений. В связи с этим в странах посчитали, что никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме причастности России к преступлению не существует.

Помимо этого, Reuters со ссылкой на собственные источники уточняет, что ограничения будут обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится на следующей неделе.

В списки, по информации агентства, также будет включен ряд сотрудников Главного разведывательного управления РФ.

1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.

3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что оппозиционера отравили боевым ядом "Новичок".

5 октября, ОЗХО передала Германии свой отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.

Станислав Стороженко

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