Генерал Афзалов, ответственный за удары по Украине, занял место Суровикина – росСМИ

Российские пропагандистские СМИ, подчиненные Кремлю, официально заявили, что новым командующим Воздушно-космическим силам РФ назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Ранее этот пост занимал генерал Сергей Суровикин, отстраненный после мятежа ликвидированного главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации из открытых источников, российский генерал-полковник Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 в Украину. Ответственный за планирование авиационных ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Был командующим 11-й армией ВВС и ПВО.

Афзалов был временным исполняющим обязанности командующего после того, как Суровикина сняли с должности.

Суровикин занимал должность командующего ВКС РФ с 31 октября 2017 года. Также с 8 октября 2022 года Суровикин был командующим войной России против Украины, но 11 января 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу снял его с должности. Командующим объединенной группировкой войск РФ стал начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, а Суровикин – его заместителем.

В середине сентября Центр нацсопротивления заявил, что Россия создала новую военную частную компанию, которой под руководством Минобороны РФ будет заниматься, вероятно, генерал Сергей Суровикин. Тогда его заметили в Алжире, несмотря на то, что некоторые западные СМИ писали о "запрете" Суровикину выходить из дома.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.