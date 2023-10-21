Генерал Афзалов, відповідальний за удари по Україні, зайняв місце Суровікіна – росЗМІ

Російські пропагандистські ЗМІ, підпорядковані Кремлю, офіційно заявили, що новим командувачем Повітряно-космічних сил РФ призначено генерал-полковника Віктора Афзалова. Раніше цю посаду обіймав генерал Сергій Суровікін, якого відсторонили після заколоту ліквідованого ватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина.

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За інформацією з відкритих джерел, російський генерал-полковник Афзалов брав безпосередню участь у плануванні й організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. Відповідальний за планування авіаційних ракетних ударів по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України. Був командувачем 11-ї армії ВПС і ППО.

Афзалов був тимчасовим виконувачем обовʼязків командувача після того, як Суровікіна зняли з посади.

Суровікін обіймав посаду командувача ВКС РФ з 31 жовтня 2017 року. Також з 8 жовтня 2022 року Суровікін був командувачем війною Росії проти України, але 11 січня 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу зняв його з посади. Командувачем об'єднаного угрупування військ РФ став начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, а Суровікін – його заступником.

У середині вересня Центр нацспротиву заявив, що Росія створила нову військову приватну компанію, якою під керівництвом Міноборони РФ займатиметься, ймовірно, генерал Сергій Суровікін. Тоді його помітили в Алжирі, попри те, що деякі західні ЗМІ писали про "заборону" Суровікіну виходити з дому.

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