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Генштаб: ВСУ уничтожили 680 россиян, 31 единицу техники, 18 артсистем и семь средств ПВО

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 08:17
Генштаб: ВСУ уничтожили 680 россиян, 31 единицу техники, 18 артсистем и семь средств ПВО - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, 31 единицу техники, 18 артиллерийских систем и семь средств противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения, россияне наступают на Донбассе и пытались вернуть позиции на севере Запорожской области.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 240 690 (+680),

— танков — 4133 (+4),

— боевых бронированных машин — 8080 (+15),

— артиллерийских систем — 4610 (+18),

— РСЗО — 692, 

— средств ПВО — 440 (+7),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 310,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3933 (+15),

— крылатых ракет — 1298 (+5),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7145 (+11),

— специальной техники — 686 (+1).

  • 7 июля 2023 Соединенные Штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.
  • Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
  • 13 июля генерал Тарнавский сообщил, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но пока не использовала.
  • В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже в ВСУ. По данным CNN, Соединенные Штаты заранее завезли снаряды в Европу, чтобы их передача состоялась как можно быстрее.

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Дмитрий Гриниченко
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