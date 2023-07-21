Генштаб: ВСУ уничтожили 680 россиян, 31 единицу техники, 18 артсистем и семь средств ПВО
Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, 31 единицу техники, 18 артиллерийских систем и семь средств противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения, россияне наступают на Донбассе и пытались вернуть позиции на севере Запорожской области.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 240 690 (+680),
— танков — 4133 (+4),
— боевых бронированных машин — 8080 (+15),
— артиллерийских систем — 4610 (+18),
— РСЗО — 692,
— средств ПВО — 440 (+7),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 310,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3933 (+15),
— крылатых ракет — 1298 (+5),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7145 (+11),
— специальной техники — 686 (+1).
- 7 июля 2023 Соединенные Штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.
- Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
- 13 июля генерал Тарнавский сообщил, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но пока не использовала.
- В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже в ВСУ. По данным CNN, Соединенные Штаты заранее завезли снаряды в Европу, чтобы их передача состоялась как можно быстрее.
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