Генштаб: ЗСУ знищили 680 росіян, 31 одиницю техніки, 18 артсистем та сім засобів ППО

Збройні Сили України знищили 680 російських окупантів, 31 одиницю техніки, 18 артилерійських систем та сім засобів протиповітряної оборони за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що минулої доби сталося 32 бойові зіткнення, росіяни наступають на Донбасі й намагалися повернути позиції на півночі Запорізької області.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 240 690 (+680),

— танків — 4133 (+4),

— бойових броньованих машин — 8080 (+15),

— артилерійських систем — 4610 (+18),

— РСЗВ — 692,

— засобів ППО — 440 (+7),

— літаків — 315,

— вертольотів — 310,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3933 (+15),

— крилатих ракет — 1298 (+5),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7145 (+11),

— спеціальної техніки — 686 (+1).

7 липня 2023 року Сполучені Штати погодились передати Україні касетні боєприпаси, того самого дня оголосивши новий пакет військової допомоги.

Це рішення критикували деякі країни, які є підписантами конвенції про касетні боєприпаси, а також правозахисні організації.

13 липня генерал Тарнавський повідомив, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але поки що не використовувала.

У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ. За даними CNN, Сполучені Штати заздалегідь завезли снаряди до Європи, аби їх передавання відбулось якнайшвидше.

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