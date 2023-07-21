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Генштаб: ЗСУ знищили 680 росіян, 31 одиницю техніки, 18 артсистем та сім засобів ППО

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 08:17
Генштаб: ЗСУ знищили 680 росіян, 31 одиницю техніки, 18 артсистем та сім засобів ППО - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 680 російських окупантів, 31 одиницю техніки, 18 артилерійських систем та сім засобів протиповітряної оборони за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що минулої доби сталося 32 бойові зіткнення, росіяни наступають на Донбасі й намагалися повернути позиції на півночі Запорізької області.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 240 690 (+680),

— танків — 4133 (+4),

— бойових броньованих машин — 8080 (+15),

— артилерійських систем — 4610 (+18),

— РСЗВ — 692,

— засобів ППО — 440 (+7),

— літаків — 315,

— вертольотів — 310,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3933 (+15),

— крилатих ракет — 1298 (+5),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7145 (+11),

— спеціальної техніки — 686 (+1).

  • 7 липня 2023 року Сполучені Штати погодились передати Україні касетні боєприпаси, того самого дня оголосивши новий пакет військової допомоги.
  • Це рішення критикували деякі країни, які є підписантами конвенції про касетні боєприпаси, а також правозахисні організації.
  • 13 липня генерал Тарнавський повідомив, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але поки що не використовувала.
  • У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ. За даними CNN, Сполучені Штати заздалегідь завезли снаряди до Європи, аби їх передавання відбулось якнайшвидше.

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Дмитро Гриниченко
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