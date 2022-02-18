Германия и Франция заявили, что не верят РФ. И требуют прекратить эскалацию

Германия и Франция не видят никаких доказательств заявлениям главарей боевиков на Донбассе о якобы готовящемся наступлении ВСУ. Они призвали Россию повлиять на своих марионеток, чтобы деэскалировать ситуацию. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Германии и Франции Анналены Бербок и Жана-Ива Ле Дриана, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

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Они заявили, что обеспокоены участившимися в последние дни нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения.

"Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов при явном нарушении минских договоренностей", – сказано в заявлении.

Также министры обратили внимание на заявление главарей боевиков об эвакуации жителей временно оккупированных территорий в качестве так называемой меры предосторожности в ожидании нападения Украины.

"Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений и призываем Россию использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, призвав их к сдержанности и способствуя деэскалации", – сказано в заявлении.

Бербок и Ле Дриан опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации.

"Мы по-прежнему подчеркиваем нашу крайнюю озабоченность по поводу масштабного наращивания российской военной мощи в Украине и вокруг нее, и мы призываем Россию внести свой вклад в деэскалацию путем существенного отвода вооруженных сил от украинских границ", – сказано в заявлении.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.

Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, взорвали автомобиль одного из главарей террористической организации ДНР. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

Главное управление разведки Минобороны заявляет о наличии информации о том, что российские спецслужбы минируют ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке.

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Вадим Ребрина

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